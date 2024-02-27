Кубок Нидерландов
27.02.2024 21:00 – FT 1 : 2
Нидерланды27 февраля 2024, 23:43 | Обновлено 27 февраля 2024, 23:49
136
0
Понадобился овертайм. Определен первый финалист Кубка Нидерландов
27 февраля в первом полуфинале НЕК Неймеген обыграл Камбур
27 февраля 2024, 23:43 | Обновлено 27 февраля 2024, 23:49
136
0
Определен первый финалист Кубка Нидерландов.
27 февраля в первом полуфинале НЕК Неймеген обыграл Камбур по итогам овертайма (2:1 д.в.) и вышел в финал.
В другом полуфинале 29 февраля сыграют Фейеноорд и Гронинген.
Кубок Нидерландов
1/2 финала, 27 февраля
Камбур – НЕК Неймеген – 1:2
Голы: Улдрикис, 24 – Огава, 60, Сано, 99
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