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Кубок Нидерландов
Камбюр
27.02.2024 21:00 – FT 1 : 2
НЕК Неймеген
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Нидерланды
27 февраля 2024, 23:43 | Обновлено 27 февраля 2024, 23:49
136
0

Понадобился овертайм. Определен первый финалист Кубка Нидерландов

27 февраля в первом полуфинале НЕК Неймеген обыграл Камбур

27 февраля 2024, 23:43 | Обновлено 27 февраля 2024, 23:49
136
0
Понадобился овертайм. Определен первый финалист Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Определен первый финалист Кубка Нидерландов.

27 февраля в первом полуфинале НЕК Неймеген обыграл Камбур по итогам овертайма (2:1 д.в.) и вышел в финал.

В другом полуфинале 29 февраля сыграют Фейеноорд и Гронинген.

Кубок Нидерландов

1/2 финала, 27 февраля

Камбур – НЕК Неймеген – 1:2

Голы: Улдрикис, 24 – Огава, 60, Сано, 99

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Кубок Нидерландов по футболу Камбур НЕК Неймеген Фейеноорд Гронинген
Источник Sport.ua
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