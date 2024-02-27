Понадобился овертайм. Определен первый финалист Кубка Нидерландов

Определен первый финалист Кубка Нидерландов.

27 февраля в первом полуфинале НЕК Неймеген обыграл Камбур по итогам овертайма (2:1 д.в.) и вышел в финал.

В другом полуфинале 29 февраля сыграют Фейеноорд и Гронинген.

Кубок Нидерландов

1/2 финала, 27 февраля

Камбур – НЕК Неймеген – 1:2

Голы: Улдрикис, 24 – Огава, 60, Сано, 99

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