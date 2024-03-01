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  4. Сделал 2 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики со Спортингом
Португалия
01 марта 2024, 01:15 |
125
0

Сделал 2 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики со Спортингом

29 февраля «орлы» уступили в первом полуфинале Кубка Португалии 1:2

01 марта 2024, 01:15 |
125
0
Сделал 2 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики со Спортингом
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Гонсалвеш и Анатолий Трубин

29 февраля состоялся первый полуфинальный матч Кубка Португалии между командами «Спортинг» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «львов».

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

За матч Трубин, помимо двух пропущенных голов, сделал 2 сейва, отдал 27 точных передач из 28 (96%) и 33 раза коснулся мяча.

Наивысшие оценки получили Жоау Мариу («Бенфика») и Педру Гонсалвеш («Спортинг»). У обоих по 8.00 баллов.

Оценки SofaScore за матч Спортинг – Бенфика – 2:1

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Спортинг Лиссабон Бенфика Кубок Португалии по футболу оценки SofaScore Анатолий Трубин Жоау Мариу Педру Гонсалвеш
Источник Sport.ua
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