Сделал 2 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики со Спортингом
29 февраля «орлы» уступили в первом полуфинале Кубка Португалии 1:2
29 февраля состоялся первый полуфинальный матч Кубка Португалии между командами «Спортинг» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «львов».
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.
За матч Трубин, помимо двух пропущенных голов, сделал 2 сейва, отдал 27 точных передач из 28 (96%) и 33 раза коснулся мяча.
Наивысшие оценки получили Жоау Мариу («Бенфика») и Педру Гонсалвеш («Спортинг»). У обоих по 8.00 баллов.
Оценки SofaScore за матч Спортинг – Бенфика – 2:1
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