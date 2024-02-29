Довбика и Цыганкова продадут? В Жироне выступили с откровенным заявлением
Делфи Гели сообщил, что команде будет тяжело удержать звездных футболистов
Нападающий Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков могут покинуть «Жирону» в следующее трансферное окно. Украинцами интересуется ряд именитых клубов из Европы.
Президент каталонского клуба Делфи Гели рассказал, что команде будет тяжело удержать звездных футболистов. Он прекрасно понимает, что клубы с большими финансовыми возможностями могут делать игрокам предложения, которые «Жирона» не в силах будет повторить.
Президент отметил, что ситуация, которая сложится следующим летом, будет для него «драмой» и заявил, что ему нужны футболисты, которые хотят быть в команде.
Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» хочет удержать Довбика и Цыганкова летом, предложив им новые контракты на улучшенных финансовых условиях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко «вдохновился» матчем «Александрии» и «Шахтера»
Ранее Алиев заявил, что Милевского для него больше не существует