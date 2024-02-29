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  4. Довбика и Цыганкова продадут? В Жироне выступили с откровенным заявлением
Испания
29 февраля 2024, 22:57 | Обновлено 29 февраля 2024, 23:14
2779
0

Довбика и Цыганкова продадут? В Жироне выступили с откровенным заявлением

Делфи Гели сообщил, что команде будет тяжело удержать звездных футболистов

29 февраля 2024, 22:57 | Обновлено 29 февраля 2024, 23:14
2779
0
Довбика и Цыганкова продадут? В Жироне выступили с откровенным заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Нападающий Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков могут покинуть «Жирону» в следующее трансферное окно. Украинцами интересуется ряд именитых клубов из Европы.

Президент каталонского клуба Делфи Гели рассказал, что команде будет тяжело удержать звездных футболистов. Он прекрасно понимает, что клубы с большими финансовыми возможностями могут делать игрокам предложения, которые «Жирона» не в силах будет повторить.

Президент отметил, что ситуация, которая сложится следующим летом, будет для него «драмой» и заявил, что ему нужны футболисты, которые хотят быть в команде.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» хочет удержать Довбика и Цыганкова летом, предложив им новые контракты на улучшенных финансовых условиях.

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Делфи Гели Жирона Ла Лига трансферы Ла Лиги трансферы Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Sport.es
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