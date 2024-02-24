Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Каталонский клуб намерен сохранить украинских звезд
Каталонская «Жирона» намерена улучшить условия контрактов украинских лидеров команды – Артема Довбика и Виктора Цыганкова.
По информации Lesportiu De Сatalunya, каталонский клуб намерен сделать все возможное, чтобы удержать украинцев в команде следующего трансферного окна.
Руководство клуба ожидает, что в случае попадания в Лигу чемпионов в команду придут дополнительные деньги, что позволит жиронцам не только привлекать новых футболистов, но и сохранить нынешний костяк клуба.
«Жирона» в конце сезона планирует предложить Довбику и Цыганкову новые контракты на лучших финансовых условиях, чтобы сохранить их в команде на следующий сезон.
В этом сезоне на счету Артема Довбика 15 голов и 7 передач, у Виктора Цыганкова 5 голов и 3 ассиста.
Недавно сообщалось, что к Артему Довбику проявляет интерес лондонский «Арсенал».
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