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  4. Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Испания
24 февраля 2024, 10:27 | Обновлено 24 февраля 2024, 10:49
1460
1

Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?

Каталонский клуб намерен сохранить украинских звезд

24 февраля 2024, 10:27 | Обновлено 24 февраля 2024, 10:49
1460
1
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Каталонская «Жирона» намерена улучшить условия контрактов украинских лидеров команды – Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

По информации Lesportiu De Сatalunya, каталонский клуб намерен сделать все возможное, чтобы удержать украинцев в команде следующего трансферного окна.

Руководство клуба ожидает, что в случае попадания в Лигу чемпионов в команду придут дополнительные деньги, что позволит жиронцам не только привлекать новых футболистов, но и сохранить нынешний костяк клуба.

«Жирона» в конце сезона планирует предложить Довбику и Цыганкову новые контракты на лучших финансовых условиях, чтобы сохранить их в команде на следующий сезон.

В этом сезоне на счету Артема Довбика 15 голов и 7 передач, у Виктора Цыганкова 5 голов и 3 ассиста.

Недавно сообщалось, что к Артему Довбику проявляет интерес лондонский «Арсенал».

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Артем Довбик Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона
Источник L'Esportiu
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Комментарии 1
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Умник
Циганков для Жироны это примерно как Иньеста для барсы тогда, как для реала белингем сейчас.
Мозговой центр. Митчел им крутит то слева то справа то в центре. А и он вместе с эриком гарсией дэйли блиндом единственные игроки имеющие опыт в лч.
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