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  4. ВИДЕО. Повторит в субботу? Миколенко забил красивый гол на тренировке
Англия
29 февраля 2024, 22:24 |
123
0

ВИДЕО. Повторит в субботу? Миколенко забил красивый гол на тренировке

Украинец отличился эффектным ударом

29 февраля 2024, 22:24 |
123
0
ВИДЕО. Повторит в субботу? Миколенко забил красивый гол на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

2 марта в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу «Эвертон» на домашнем поле будет принимать лондонский «Вест Хэм».

Ливерпульский клуб, после возвращения четырех очков, еще с большим вдохновением готовится к этому поединку.

В сети появилось видео, как защитник «ирисок» Виталий Миколенко забил эффектный гол на тренировке команды. Украинец отправил мяч в сетку ворот пяткой.

В этом сезоне Виталий Миколенко провел за «ирисок» во всех турнирах 27 матчей и забил два гола. Сейчас «Эвертон» занимает в АПЛ 15 место, имея в активе 25 очков.

ВИДЕО. Повторит в субботу? Миколенко забил красивый гол на тренировке

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Эвертон видео чемпионат Англии по футболу тренировка Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Источник ФК Эвертон
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