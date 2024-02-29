2 марта в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу «Эвертон» на домашнем поле будет принимать лондонский «Вест Хэм».

Ливерпульский клуб, после возвращения четырех очков, еще с большим вдохновением готовится к этому поединку.

В сети появилось видео, как защитник «ирисок» Виталий Миколенко забил эффектный гол на тренировке команды. Украинец отправил мяч в сетку ворот пяткой.

В этом сезоне Виталий Миколенко провел за «ирисок» во всех турнирах 27 матчей и забил два гола. Сейчас «Эвертон» занимает в АПЛ 15 место, имея в активе 25 очков.

ВИДЕО. Повторит в субботу? Миколенко забил красивый гол на тренировке