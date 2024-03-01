Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Остине
WTA
01 марта 2024, 08:05 | Обновлено 01 марта 2024, 08:07
396
0

Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Остине

Ангелина Калинина уверенно идет дальше

01 марта 2024, 08:05 | Обновлено 01 марта 2024, 08:07
396
0
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Остине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялись все матчи второго круга на турнире WTA 250 в Остине.

Лидер посева украинка Ангелина Калинина легко обыграла Камилу Осорио из Колумбии и в 1/4 финала сразится против Диан Парри из Франции.

Остин. Второй круг

Верхняя часть сетки

Ангелина Калинина [1] – Камила Осорио – 6:1, 6:2
Диан Парри [5] – Камилла Рахимова – 6:3, 6:3

Даниэль Коллинс [3] – Кэти Волынец – 4:6, 7:6(3), 6:0
Ван Сию [6] – Дарья Семенистая – 6:1, 6:2

Нижняя часть сетки

Юань Юэ [8] – Тейлор Таунсенд – 6:3, 7:6(5)
Ван Яфань – Эмильяна Аранго – 6:2, 6:2

Анна Каролина Шмидлова – Саша Викери [Q] – 5:7, 7:6(5), 7:5
Анастасия Севастова – Слоан Стивенс [2] – 6:3, 6:2

Остин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ангелина Калинина [1] – Диан Парри [5]
Даниэль Коллинс [3] – Ван Сию [6]

Нижняя часть сетки

Юань Юэ [8] – Ван Яфань
Анна Каролина Шмидлова – Анастасия Севастова

По теме:
Ангелина КАЛИНИНА: «Не могла просто остановиться, иначе я бы замерзла»
Стала известна соперница Калининой в четвертьфинале турнира в Остине
Марта КОСТЮК: «Было достаточно ветряно. Не знала, чего стоит ожидать»
Ангелина Калинина WTA Остин Камила Осорио Диан Парри Камилла Рахимова Даниэль Коллинс Кэти Волынец Ван Сию Дарья Семенистая Юань Юэ Тейлор Таунсенд Ван Яфань Эмилиана Аранго Анна Каролина Шмидлова Саша Викери Анастасия Севастова Слоан Стивенс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Футбол | 29 февраля 2024, 09:00 12
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая

Алексей Сливченко рассказывает о масштабной коррупции, которая захлестнула китайский футбол

Отдала сет с 5:2. Ястремская уступила Блинковой на турнире в Сан-Диего
Теннис | 29 февраля 2024, 23:11 24
Отдала сет с 5:2. Ястремская уступила Блинковой на турнире в Сан-Диего
Отдала сет с 5:2. Ястремская уступила Блинковой на турнире в Сан-Диего

Даяна не сумела обыграть «нейтральную» теннисистку в 1/8 финала соревнований

Защитник Руха: «Изучаем сильные и слабые стороны Колоса»
Футбол | 01.03.2024, 05:55
Защитник Руха: «Изучаем сильные и слабые стороны Колоса»
Защитник Руха: «Изучаем сильные и слабые стороны Колоса»
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Футбол | 29.02.2024, 15:55
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
Футбол | 29.02.2024, 10:38
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
29.02.2024, 00:04 2
Футбол
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
28.02.2024, 22:38 4
Футбол
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
28.02.2024, 12:07 9
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
ВИДЕО. Не Шевченко. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных кумиров
ВИДЕО. Не Шевченко. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных кумиров
28.02.2024, 18:32 1
Футбол
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
01.03.2024, 07:32 3
Футбол
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
29.02.2024, 06:10 17
Футбол
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
29.02.2024, 08:15 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем