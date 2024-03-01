Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Остине
Ангелина Калинина уверенно идет дальше
Состоялись все матчи второго круга на турнире WTA 250 в Остине.
Лидер посева украинка Ангелина Калинина легко обыграла Камилу Осорио из Колумбии и в 1/4 финала сразится против Диан Парри из Франции.
Остин. Второй круг
Верхняя часть сетки
Ангелина Калинина [1] – Камила Осорио – 6:1, 6:2
Диан Парри [5] – Камилла Рахимова – 6:3, 6:3
Даниэль Коллинс [3] – Кэти Волынец – 4:6, 7:6(3), 6:0
Ван Сию [6] – Дарья Семенистая – 6:1, 6:2
Нижняя часть сетки
Юань Юэ [8] – Тейлор Таунсенд – 6:3, 7:6(5)
Ван Яфань – Эмильяна Аранго – 6:2, 6:2
Анна Каролина Шмидлова – Саша Викери [Q] – 5:7, 7:6(5), 7:5
Анастасия Севастова – Слоан Стивенс [2] – 6:3, 6:2
Остин. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ангелина Калинина [1] – Диан Парри [5]
Даниэль Коллинс [3] – Ван Сию [6]
Нижняя часть сетки
Юань Юэ [8] – Ван Яфань
Анна Каролина Шмидлова – Анастасия Севастова
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