Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Остине

Состоялись все матчи второго круга на турнире WTA 250 в Остине.

Лидер посева украинка Ангелина Калинина легко обыграла Камилу Осорио из Колумбии и в 1/4 финала сразится против Диан Парри из Франции.

Остин. Второй круг

Верхняя часть сетки

Ангелина Калинина [1] – Камила Осорио – 6:1, 6:2

Диан Парри [5] – Камилла Рахимова – 6:3, 6:3

Даниэль Коллинс [3] – Кэти Волынец – 4:6, 7:6(3), 6:0

Ван Сию [6] – Дарья Семенистая – 6:1, 6:2

Нижняя часть сетки

Юань Юэ [8] – Тейлор Таунсенд – 6:3, 7:6(5)

Ван Яфань – Эмильяна Аранго – 6:2, 6:2

Анна Каролина Шмидлова – Саша Викери [Q] – 5:7, 7:6(5), 7:5

Анастасия Севастова – Слоан Стивенс [2] – 6:3, 6:2

Остин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ангелина Калинина [1] – Диан Парри [5]

Даниэль Коллинс [3] – Ван Сию [6]

Нижняя часть сетки

Юань Юэ [8] – Ван Яфань

Анна Каролина Шмидлова – Анастасия Севастова