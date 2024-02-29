МИХАВКО: «После дебюта погулял в центре города с ребятами из Динамо»

Защитник «Динамо» Тарас Михавко, дебютировавший в составе первой команды в игре предыдущего тура против «Металлиста 1925» (4:2), поделился впечатлениями от своего дебютного матча.

– Тарас, прошло уже несколько дней после стартового матча года и твоего дебюта, эмоции утихли. Как сейчас чувствуешь себя?

– Чувствую себя хорошо. Готовимся к следующей игре с «Черноморцем».

– Как прошел для тебя вечер после дебютной игры за «Динамо»?

– Друзья и родные поздравили меня с дебютом. В тот вечер ничего особенного не делал, посвятил время восстановлению, отдыхал на тренировочной базе. Лишь немного погулял в центре города с ребятами из команды. А потом поехал на базу.

– Кто первым поздравил тебя с дебютом без учета партнеров и тренеров?

– Братья поздравили, много друзей, с которыми я играл еще во Львове. Были ли родные на трибунах? Нет, только друзья из команды U-19 поддерживали.