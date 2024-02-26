Тарас Михавко дебютировал за Динамо в официальных матчах

Игра 18-го тура УПЛ сезона 2023/24 между харьковским «Металлистом 1925» и киевским «Динамо» стала первой для защитника Тараса Михавко в составе «бело-синих» в официальных матчах.

18-летний защитник дебютировал в номинально выездном поединке, состоявшемся 25 февраля в Киеве и прошедшем на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Михавко вышел на поле в стартовом составе и сыграл весь матч. Игра завершилась победой киевлян со счётом 4:2.

В первом круге Тарас уже пять раз был включен в заявку на матчи первой команды «Динамо», но на поле еще не выходил.

Также в нынешнем сезоне динамовский защитник провел 16 поединков за команду «Динамо» U-19 в юношеском первенстве Украины, отличившись одним забитым мячом.