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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 01:30 | Обновлено 26 февраля 2024, 01:38
143
0

Тарас Михавко дебютировал за Динамо в официальных матчах

18-летний защитник впервые вышел на поле в УПЛ в матче с «Металлистом 1925»

26 февраля 2024, 01:30 | Обновлено 26 февраля 2024, 01:38
143
0
Тарас Михавко дебютировал за Динамо в официальных матчах
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Игра 18-го тура УПЛ сезона 2023/24 между харьковским «Металлистом 1925» и киевским «Динамо» стала первой для защитника Тараса Михавко в составе «бело-синих» в официальных матчах.

18-летний защитник дебютировал в номинально выездном поединке, состоявшемся 25 февраля в Киеве и прошедшем на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Михавко вышел на поле в стартовом составе и сыграл весь матч. Игра завершилась победой киевлян со счётом 4:2.

В первом круге Тарас уже пять раз был включен в заявку на матчи первой команды «Динамо», но на поле еще не выходил.

Также в нынешнем сезоне динамовский защитник провел 16 поединков за команду «Динамо» U-19 в юношеском первенстве Украины, отличившись одним забитым мячом.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Тарас Михавко дебют
Источник ФК Динамо Киев
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