ФОТО. На уровне Роналду. Довбик показал свою форму после тренировки
Украинец готовится к поединку против «Мальорки»
В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.
Главный голеадор «Жироны» Артем Довбик настойчиво готовится к этому поединку. Украинец показал свою форму после тренировки в зале.
«Фокус и тяжелая работа», – написал Довбик в своем инстаграме.
Артем в матче с «Мальоркой» попытается прервать свою безголевую серию, которая уже насчитывает пять матчей.
В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 23 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» хочет удержать Довбика летом, предложив ему новый контракт на улучшенных финансовых условиях.
ФОТО. На уровне Роналду. Довбик показал свою форму после тренировки
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