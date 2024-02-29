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  4. ФОТО. На уровне Роналду. Довбик показал свою форму после тренировки
Испания
29 февраля 2024, 22:01 |
1413
2

ФОТО. На уровне Роналду. Довбик показал свою форму после тренировки

Украинец готовится к поединку против «Мальорки»

29 февраля 2024, 22:01 |
1413
2
ФОТО. На уровне Роналду. Довбик показал свою форму после тренировки
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Главный голеадор «Жироны» Артем Довбик настойчиво готовится к этому поединку. Украинец показал свою форму после тренировки в зале.

«Фокус и тяжелая работа», – написал Довбик в своем инстаграме.

Артем в матче с «Мальоркой» попытается прервать свою безголевую серию, которая уже насчитывает пять матчей.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 23 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» хочет удержать Довбика летом, предложив ему новый контракт на улучшенных финансовых условиях.

ФОТО. На уровне Роналду. Довбик показал свою форму после тренировки

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото
Источник Instagram
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Mr Voevudskiy
Забивать пора. Месяц как холостой)
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west-ukr5555
Для стоячого футболу саме те.
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