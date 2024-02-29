В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Главный голеадор «Жироны» Артем Довбик настойчиво готовится к этому поединку. Украинец показал свою форму после тренировки в зале.

«Фокус и тяжелая работа», – написал Довбик в своем инстаграме.

Артем в матче с «Мальоркой» попытается прервать свою безголевую серию, которая уже насчитывает пять матчей.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 23 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что руководство «Жироны» хочет удержать Довбика летом, предложив ему новый контракт на улучшенных финансовых условиях.

ФОТО. На уровне Роналду. Довбик показал свою форму после тренировки