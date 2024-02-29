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Англия
29 февраля 2024, 21:02 |
2352
0

Стало известно, за сколько Заря продала Русина в Сандерленд

Трансфер украинского нападающего обошелся «черным котам» в 2.5 миллиона евро

29 февраля 2024, 21:02 |
2352
0
Стало известно, за сколько Заря продала Русина в Сандерленд
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

В начале сентября прошлого года 25-летний украинский нападающий Назарий Русин перешел из «Зари» в «Сандерленд», который играет во втором по силе дивизионе Англии – Чемпионшипе.

Сообщается, что трансфер украинского нападающего обошелся «черным котам» в 2.5 миллиона евро. В соглашении также прописан пункт, что «Заря» получит от будущей продажи футболиста 15% от суммы трансфера.

В этом сезоне Назарий Русин провел за «Сандерленд» 19 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист. Украинец также отыграл три матча за молодежную команду «черных котов» и забил три гола.

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Источник ТаТоТаке
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