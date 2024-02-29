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  4. Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Англия
29 февраля 2024, 21:20 |
2556
5

Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле

Ли Диксон считает, что Михаилу лучше играть атакующего полузащитника

29 февраля 2024, 21:20 |
2556
5
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Лидс».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». Хозяева победили со счётом 3:2.

В стартовом составе «пенсионеров» сегодня вышел украинский вингер Михаил Мудрик, сумевший забить на 37-й минуте. Украинец начал матч в роли атакующего полузащитника, а позже сместился на фланг.

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Ли Диксон оценил игру Мудрика в этом матче.

«Мне понравилось, как играл Мудрика на позиции атакующего полузащитника. Просто, если у вас есть высококлассный фулбек, то на флангах Михаила можно выключить из игры, как бы быстрым он не был. А вот на позиции «десятки» он показал мощную игру.

Иногда в команде необходим футболист, которому нужно просто разрешить делать то, что он хочет. Иногда их нужно страховать – позади должны играть два полузащитника, которые могут это делать», – сказал Диксон.

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Комментарии 5
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TarasTaras94
Можливо, але його сильні якості все рівно під вінгера 
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0
Octopus
Что удивляет в этом Челси, так это то с какой легкостью они забивают как бы плохо не играли. Многие команды пыжатся, создают уйму моментов и ничего не залетает.
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0
didora
Ну прямо Марадона або Пеле. Ще його і страхувати треба. А він буде коні мочить.
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0
Wlad West
Аха, поставьте еще двоих рядом, чтобы под руки держали Мишаню
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0
Fant24
Самое лучшек место для мудрика это мячи подавать 
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-1
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