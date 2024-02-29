Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле

В среду, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Лидс».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». Хозяева победили со счётом 3:2.

В стартовом составе «пенсионеров» сегодня вышел украинский вингер Михаил Мудрик, сумевший забить на 37-й минуте. Украинец начал матч в роли атакующего полузащитника, а позже сместился на фланг.

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Ли Диксон оценил игру Мудрика в этом матче.

«Мне понравилось, как играл Мудрика на позиции атакующего полузащитника. Просто, если у вас есть высококлассный фулбек, то на флангах Михаила можно выключить из игры, как бы быстрым он не был. А вот на позиции «десятки» он показал мощную игру.

Иногда в команде необходим футболист, которому нужно просто разрешить делать то, что он хочет. Иногда их нужно страховать – позади должны играть два полузащитника, которые могут это делать», – сказал Диксон.