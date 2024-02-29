ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»

Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил фото из тренажерного зала.

«Не могу остановиться», – подписал снимок 39-летний форвард.

Отметим, что ранее дисциплинарный комитет чемпионата Саудовской Аравии дисквалифицировал Роналду за непристойный жест в игре с «Аль-Шабабом». Роналду помахал рукой у паха в ответ на скандирование болельщиков соперника «Месси, Месси».

В Про Лиге «Аль-Наср» идет на второй позиции с отставанием от лидера в 7 очков.