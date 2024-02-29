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  4. ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
Саудовская Аравия
29 февраля 2024, 20:31 |
1165
0

ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»

Звездный футболист не унывает

29 февраля 2024, 20:31 |
1165
0
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил фото из тренажерного зала.

«Не могу остановиться», – подписал снимок 39-летний форвард.

Отметим, что ранее дисциплинарный комитет чемпионата Саудовской Аравии дисквалифицировал Роналду за непристойный жест в игре с «Аль-Шабабом». Роналду помахал рукой у паха в ответ на скандирование болельщиков соперника «Месси, Месси».

В Про Лиге «Аль-Наср» идет на второй позиции с отставанием от лидера в 7 очков.

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Источник Sport.ua
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