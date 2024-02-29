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Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 20:33 | Обновлено 29 февраля 2024, 21:01
614
0

Болбат прокомментировал слухи о переходе в Черноморец

Футболист находится в статусе свободного агента

29 февраля 2024, 20:33 | Обновлено 29 февраля 2024, 21:01
614
0
Болбат прокомментировал слухи о переходе в Черноморец
ФК Колос. Сергей Болбат

Эпопея с альянсом полузащитника Сергея Болбата и одесского «Черноморца», которая берет свое начало еще с середины января, набрала такие мощные обороты, что страсти вокруг нее достигли точки кипения. И это при том, что недавно главный тренер «моряков» Роман Григорчук опроверг слухи, по которым футболист вроде бы находился в расположении его команды.

Однако уже в начале этой недели на авторитетном сайте Transfermarkt в досье Болбата появилась информация, свидетельствующая, что со следующего дня, 27 февраля, он должен стать игроком «Черноморца». Вскоре и она была опровергнута – уже генеральным директором одесского клуба Анатолием Мисюрой, который назвал это ложью.

Чтобы окончательно прояснить ситуацию, Sport.ua связался с самим футболистом:

– Если честно, то впервые об этом слышу, – с улыбкой сказал Болбат. – Странно… Даже не знаю, кто все это написал. Я не в «Черноморце». В каком я сейчас статусе? На сегодняшний день – свободный агент.

Ранее главный тренер одесситов Роман Григорчук прояснил ситуацию по Болбату.

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Источник Sport.ua
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