Болбат прокомментировал слухи о переходе в Черноморец

Эпопея с альянсом полузащитника Сергея Болбата и одесского «Черноморца», которая берет свое начало еще с середины января, набрала такие мощные обороты, что страсти вокруг нее достигли точки кипения. И это при том, что недавно главный тренер «моряков» Роман Григорчук опроверг слухи, по которым футболист вроде бы находился в расположении его команды.

Однако уже в начале этой недели на авторитетном сайте Transfermarkt в досье Болбата появилась информация, свидетельствующая, что со следующего дня, 27 февраля, он должен стать игроком «Черноморца». Вскоре и она была опровергнута – уже генеральным директором одесского клуба Анатолием Мисюрой, который назвал это ложью.

Чтобы окончательно прояснить ситуацию, Sport.ua связался с самим футболистом:

– Если честно, то впервые об этом слышу, – с улыбкой сказал Болбат. – Странно… Даже не знаю, кто все это написал. Я не в «Черноморце». В каком я сейчас статусе? На сегодняшний день – свободный агент.

Ранее главный тренер одесситов Роман Григорчук прояснил ситуацию по Болбату.