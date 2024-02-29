Болбат прокомментировал слухи о переходе в Черноморец
Футболист находится в статусе свободного агента
Эпопея с альянсом полузащитника Сергея Болбата и одесского «Черноморца», которая берет свое начало еще с середины января, набрала такие мощные обороты, что страсти вокруг нее достигли точки кипения. И это при том, что недавно главный тренер «моряков» Роман Григорчук опроверг слухи, по которым футболист вроде бы находился в расположении его команды.
Однако уже в начале этой недели на авторитетном сайте Transfermarkt в досье Болбата появилась информация, свидетельствующая, что со следующего дня, 27 февраля, он должен стать игроком «Черноморца». Вскоре и она была опровергнута – уже генеральным директором одесского клуба Анатолием Мисюрой, который назвал это ложью.
Чтобы окончательно прояснить ситуацию, Sport.ua связался с самим футболистом:
– Если честно, то впервые об этом слышу, – с улыбкой сказал Болбат. – Странно… Даже не знаю, кто все это написал. Я не в «Черноморце». В каком я сейчас статусе? На сегодняшний день – свободный агент.
Ранее главный тренер одесситов Роман Григорчук прояснил ситуацию по Болбату.
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