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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 19:52 |
893
0

Григорчук прояснил ситуацию по Болбату

Футболист мог перейти в одесскую команду

24 февраля 2024, 19:52 |
893
0
Григорчук прояснил ситуацию по Болбату
Footboom. Сергей Болбат

Этой зимой в интернет-пространстве неоднократно появлялась информация об альянсе экс-полузащитника коваловского «Колоса» Сергея Болбата с одесским «Черноморцем». Еще в январе сообщалось, что он находится в расположении «моряков» в Турции, а совсем недавно снова речь шла о варианте продолжения его карьеры в Одессе.

Об этой ситуации эксклюзивно для Sport.ua рассказал главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук:

– Этого футболиста во время нашего пребывания на тренировочном сборе в Турции в команде не было – сто процентов. Да и как он мог быть, если у игрока действующий контракт с «Колосом»? Не было Болбата у нас и в февральский период подготовки к весенней части чемпионата в Одессе.

Напомним, что 30-летний Болбат провел в составе «Колоса» в этом сезоне 16 матчей, в которых до забитых мячей дело не доходило.

Ранее «Колос» официально объявил об уходе универсального игрока Сергея Болбата. Контракт с 30-летним футболистом был разорван по обоюдному согласию сторон.

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Сергей Болбат Колос Ковалевка Роман Григорчук Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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