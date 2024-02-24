Григорчук прояснил ситуацию по Болбату
Футболист мог перейти в одесскую команду
Этой зимой в интернет-пространстве неоднократно появлялась информация об альянсе экс-полузащитника коваловского «Колоса» Сергея Болбата с одесским «Черноморцем». Еще в январе сообщалось, что он находится в расположении «моряков» в Турции, а совсем недавно снова речь шла о варианте продолжения его карьеры в Одессе.
Об этой ситуации эксклюзивно для Sport.ua рассказал главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук:
– Этого футболиста во время нашего пребывания на тренировочном сборе в Турции в команде не было – сто процентов. Да и как он мог быть, если у игрока действующий контракт с «Колосом»? Не было Болбата у нас и в февральский период подготовки к весенней части чемпионата в Одессе.
Напомним, что 30-летний Болбат провел в составе «Колоса» в этом сезоне 16 матчей, в которых до забитых мячей дело не доходило.
Ранее «Колос» официально объявил об уходе универсального игрока Сергея Болбата. Контракт с 30-летним футболистом был разорван по обоюдному согласию сторон.
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