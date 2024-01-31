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  4. Источник: У Черноморца на просмотре экс-игрок Шахтера и сборной Украины
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 22:25 |
2261
2

Источник: У Черноморца на просмотре экс-игрок Шахтера и сборной Украины

Сергей Болбат может пополнить ряды одесского клуба

31 января 2024, 22:25 |
2261
2
Источник: У Черноморца на просмотре экс-игрок Шахтера и сборной Украины
ФК Шахтер. Сергей Болбат

Защитник «Колоса» Сергей Болбат, прославившийся выступлениями за «Шахтер» и сборную Украины, может стать новобранцем одесского «Черноморца».

По информации источника, экс-футболист украинской сборной сейчас находится на просмотре в одесском клубе и улетел вместе с подопечными Романа Григорчука на тренировочный сбор в Турцию.

В этом сезоне УПЛ Болбат провел за «Колос» 15 матчей и результативными действиями не отличился.

Ранее «Черноморец» объявил о трансфере боснийского центрального защитника датского «Вайле» Владимира Арсича.

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Сергей Болбат Черноморец Одесса Колос Ковалевка трансферы УПЛ трансферы
Источник ТаТоТаке
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Александр Белогубко
а кто будет забивать --почему не приглашаете Алефиренко 
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