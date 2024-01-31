Источник: У Черноморца на просмотре экс-игрок Шахтера и сборной Украины
Сергей Болбат может пополнить ряды одесского клуба
Защитник «Колоса» Сергей Болбат, прославившийся выступлениями за «Шахтер» и сборную Украины, может стать новобранцем одесского «Черноморца».
По информации источника, экс-футболист украинской сборной сейчас находится на просмотре в одесском клубе и улетел вместе с подопечными Романа Григорчука на тренировочный сбор в Турцию.
В этом сезоне УПЛ Болбат провел за «Колос» 15 матчей и результативными действиями не отличился.
Ранее «Черноморец» объявил о трансфере боснийского центрального защитника датского «Вайле» Владимира Арсича.
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