Барселона планирует подписать легендарного голкипера, игравшего в АПЛ

Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации Fichajes, испанский вратарь получил предложение продолжения карьеры в испанской «Барселоне» и планирует его принять. Сообщается, что «сине-гранатовые» готовят для голкипера контракт и готовы предложить ему место второго вратаря в команде с возможностью конкурировать с Марком-Андре Тер Штегеном за место в стартовом составе.

Давид Де Хеа до сих пор находится без клуба после ухода из «Ман Юнайтед», с которым у испанца завершился контракт прошлым летом.

Ранее сообщалось, что Де Хеа отказался выступать в чемпионате Саудовской Аравии.