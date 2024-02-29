Барселона планирует подписать легендарного голкипера, игравшего в АПЛ
Давид Де Хеа может стать игроком каталонского клуба
Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.
По информации Fichajes, испанский вратарь получил предложение продолжения карьеры в испанской «Барселоне» и планирует его принять. Сообщается, что «сине-гранатовые» готовят для голкипера контракт и готовы предложить ему место второго вратаря в команде с возможностью конкурировать с Марком-Андре Тер Штегеном за место в стартовом составе.
Давид Де Хеа до сих пор находится без клуба после ухода из «Ман Юнайтед», с которым у испанца завершился контракт прошлым летом.
Ранее сообщалось, что Де Хеа отказался выступать в чемпионате Саудовской Аравии.
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Але нє. Встав у позу. Ще і напевно хотів під'йомних пару мільйонів. І щоб обов'язково топ-клуб. А виявися нікому не потрібен. Напевно подумав, що нічого, зараз взимку перейде. Але і взимку нікому нафік не потрібен.
Він, напевно, так чекав, що Реал подзвонить на заміну Куртуа. А Реал вибрав Кепу.
І тільки і залишається, що просити свого агента час від часу дзвонити інсайдерським сайтам і скидувати інфу, як його хоче той і той клуб.
Нажміть на його тег на сайті. Дуже смішно, як всі півроку писали чутки, що його хоче то Інтер, то Реал, то Баварія. А по ходу всі взагалі забули про його існування. Вже би напевно і пішов у якийсь середняк, але там знають, що заломить 5-6 мільйонів зарплату і контракт на 5 років і не мають таких грошей на 33 річного чувака.