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  4. Два топ-вратаря отказались стать одноклубниками Роналду в Аль-Насре
Саудовская Аравия
25 февраля 2024, 09:24 |
727
0

Два топ-вратаря отказались стать одноклубниками Роналду в Аль-Насре

Нойер и Де Хеа не заинтересованы в переезде в Саудовскую Аравию

25 февраля 2024, 09:24 |
727
0
Два топ-вратаря отказались стать одноклубниками Роналду в Аль-Насре
Goal.com. Мануэль Нойер и Давид Де Хеа

Саудовский «Аль-Наср» пытался подписать двух голкиперов во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает AS, «Аль-Наср» пытается найти топ-голкипера. Отмечается, что потенциальному новичку готовы платить 30 млн евро в год чистыми.

Клуб из Эр-Рияда обращался к Мануэлю Нойеру («Бавария») и Давиду Де Хеа, но те ответили отказом. И если у немецкого голкипера, вернувшегося на поле после длительного лечения, с игровой практикой все в порядке, то испанец не захотел переезжать в Саудовскую Аравию, даже несмотря на то, что с июля прошлого года пребывает в статусе свободного агента.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» пропустил 24 мяча в 20-ти матчах, и по этому показателю значительно уступает лидеру, «Аль-Хилялю», у которого всего 10 пропущенных мячей.

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Аль-Наср Эр-Рияд Давид Де Хеа Мануэль Нойер трансферы трансферы Бундеслиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник AS
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