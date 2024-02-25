Два топ-вратаря отказались стать одноклубниками Роналду в Аль-Насре

Саудовский «Аль-Наср» пытался подписать двух голкиперов во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает AS, «Аль-Наср» пытается найти топ-голкипера. Отмечается, что потенциальному новичку готовы платить 30 млн евро в год чистыми.

Клуб из Эр-Рияда обращался к Мануэлю Нойеру («Бавария») и Давиду Де Хеа, но те ответили отказом. И если у немецкого голкипера, вернувшегося на поле после длительного лечения, с игровой практикой все в порядке, то испанец не захотел переезжать в Саудовскую Аравию, даже несмотря на то, что с июля прошлого года пребывает в статусе свободного агента.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» пропустил 24 мяча в 20-ти матчах, и по этому показателю значительно уступает лидеру, «Аль-Хилялю», у которого всего 10 пропущенных мячей.