Динамо показало, куда надо бежать со стадиона в случае воздушной тревоги

В субботу, 2 марта, в 15:30 на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится матч 19-го тура УПЛ, в котором «Динамо» будет принимать «Черноморец».

Как известно, «Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации, поэтому впервые после длительного перерыва домашний матч «бело-синих» смогут посетить болельщики. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Укрытие на случай воздушной тревоги будет оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем будет все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

Футбольный клуб «Динамо» сообщил, что с нетерпением ждет встречи с болельщиками на трибунах в матче, который должен пройти в действительно домашней атмосфере.

ФОТО. Схема укрытия для стадиона Динамо