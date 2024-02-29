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Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 17:55 | Обновлено 29 февраля 2024, 18:18
2163
15

Динамо показало, куда надо бежать со стадиона в случае воздушной тревоги

В матче против «Черноморца» на трибуны будет допущено 1800 зрителей

29 февраля 2024, 17:55 | Обновлено 29 февраля 2024, 18:18
2163
15
Динамо показало, куда надо бежать со стадиона в случае воздушной тревоги
ФК Динамо Киев

В субботу, 2 марта, в 15:30 на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится матч 19-го тура УПЛ, в котором «Динамо» будет принимать «Черноморец».

Как известно, «Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации, поэтому впервые после длительного перерыва домашний матч «бело-синих» смогут посетить болельщики. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Укрытие на случай воздушной тревоги будет оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем будет все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

Футбольный клуб «Динамо» сообщил, что с нетерпением ждет встречи с болельщиками на трибунах в матче, который должен пройти в действительно домашней атмосфере.

ФОТО. Схема укрытия для стадиона Динамо

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Динамо Киев стадион Динамо им. Валерия Лобановского воздушная тревога Динамо - Черноморец Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зрители болельщики
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 15
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Владислав Ткаченко
якраз можна і до авдіївки добігти на підмогу хлопцям
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+1
Xvalenok03
1800 человек.
Это 2-3 полностью укомплектованых батальона. 
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0
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Pavel_i_CO
З території стадіону нікуди бігти не треба. Підземний паркінг на стадіоні ім. Лобановського великий. 2000 людей легко помістяться
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-2
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Fant24
Побегать придется  ху  лятинв не любит динамо 
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-3
Лига конференций без динамо
Ботве сайта дырявой опзжшной и бежать некуда не надо,они всеровно матчи динамо автобусного кипрского в подвале у несенюка на даче с смотрят и строчат по методички комменты 
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-8
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