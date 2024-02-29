Динамо показало, куда надо бежать со стадиона в случае воздушной тревоги
В матче против «Черноморца» на трибуны будет допущено 1800 зрителей
В субботу, 2 марта, в 15:30 на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится матч 19-го тура УПЛ, в котором «Динамо» будет принимать «Черноморец».
Как известно, «Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации, поэтому впервые после длительного перерыва домашний матч «бело-синих» смогут посетить болельщики. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.
Укрытие на случай воздушной тревоги будет оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем будет все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.
Футбольный клуб «Динамо» сообщил, что с нетерпением ждет встречи с болельщиками на трибунах в матче, который должен пройти в действительно домашней атмосфере.
ФОТО. Схема укрытия для стадиона Динамо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Досудебное расследование завершено, идет ознакомление подозреваемых с делом
Украинский вингер вывел «Челси» вперед в матче Кубка Англии
Это 2-3 полностью укомплектованых батальона.