Динамо начало продажу билетов на матч с Черноморцем. Какова стоимость?

Киевское «Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями и приступило к продаже билетов на матч с «Черноморцем».

Болельщики смогут посетить уже ближайший домашний матч бело-синих против одесского «Черноморца», который состоится в субботу, 2 марта (начало – в 15:30), на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

«Динамо» Киев приступил к продаже билетов на предстоящий матч УПЛ против «Черноморца». Цена пропуска на трибуну в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен. Из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено.

Пресс-служба киевлян написала в соцсетях: «Ждем вас на стадионе, ведь команда нуждается в поддержке каждого своего болельщика в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне».