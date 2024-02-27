Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями

Киевское «Динамо» получило разрешение от военной городской администрации на проведение матчей чемпионата Украины с привлечением зрителей.

По информации Sport.ua, на ближайшем домашнем матче «бело-синих», против одесского «Черноморца» в 19-м туре, будут открыты несколько центральных секторов. Продажа билетов на игру начнется уже в ближайшее время.

Отметим, что ранее подобное разрешение получил другой столичный клуб УПЛ – «Оболонь». По данным УПЛ, на поединке 18-го тура против того же «Черноморца», прошедшего 26 февраля на стадионе «Оболонь Арена», присутствовали 1040 зрителей.