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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 21:14 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:17
1040
3

Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями

На поединке с «Черноморцем» будут открыты несколько центральных секторов

27 февраля 2024, 21:14 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:17
1040
3
Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями
ФК Динамо. Стадион Динамо имени Валерия Лобановского

Киевское «Динамо» получило разрешение от военной городской администрации на проведение матчей чемпионата Украины с привлечением зрителей.

По информации Sport.ua, на ближайшем домашнем матче «бело-синих», против одесского «Черноморца» в 19-м туре, будут открыты несколько центральных секторов. Продажа билетов на игру начнется уже в ближайшее время.

Отметим, что ранее подобное разрешение получил другой столичный клуб УПЛ – «Оболонь». По данным УПЛ, на поединке 18-го тура против того же «Черноморца», прошедшего 26 февраля на стадионе «Оболонь Арена», присутствовали 1040 зрителей.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига болельщики стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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turist86
І один сектор для ТЦК 
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+2
Remark
Якщо мене автобусом повезуть
безкоштовно,каву або чаю та печиво дадуть і тцк мене не перевірятиме,я тоді поїду
Ответить
+1
OtsoCity
Для чого?
Хвойди суркисів все одно ховаються на сайті та на матчі свого лайна не ходять!
Ответить
-11
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