Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями
На поединке с «Черноморцем» будут открыты несколько центральных секторов
Киевское «Динамо» получило разрешение от военной городской администрации на проведение матчей чемпионата Украины с привлечением зрителей.
По информации Sport.ua, на ближайшем домашнем матче «бело-синих», против одесского «Черноморца» в 19-м туре, будут открыты несколько центральных секторов. Продажа билетов на игру начнется уже в ближайшее время.
Отметим, что ранее подобное разрешение получил другой столичный клуб УПЛ – «Оболонь». По данным УПЛ, на поединке 18-го тура против того же «Черноморца», прошедшего 26 февраля на стадионе «Оболонь Арена», присутствовали 1040 зрителей.
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