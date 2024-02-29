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Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 17:40 | Обновлено 29 февраля 2024, 17:49
369
0

Записоцкий апелляцию проиграл, остается под стражей. Павелко повезло больше

Досудебное расследование завершено, идет ознакомление подозреваемых с делом

29 февраля 2024, 17:40 | Обновлено 29 февраля 2024, 17:49
369
0
Записоцкий апелляцию проиграл, остается под стражей. Павелко повезло больше
УАФ. Юрий Записоцкий

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, подозреваемый в хищении средств, выиграл апелляцию и добился отмены ареста.

А вот коллега Павелко, бывший генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий свою апелляцию проиграл и остается под стражей.

29 февраля коллегия судей Львовского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павелко, отменила решение суда первой инстанции.

Несмотря на возражения прокурора, который настаивал на необходимости содержания под стражей, отменено постановление о продлении ареста (до 16 марта 2024 года). Новая мера пресечения для Павелко не избрана.

В этом производстве досудебное расследование завершено, сейчас идет ознакомление подозреваемых с делом, поэтому обжалование нынешнего решения суда на этом этапе невозможно.

Павелко и Записоцкий подозреваются в хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. По версии следствия, нанесенный ущерб составляет 26 млн грн.

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Юрий Записоцкий Андрей Павелко коррупция апелляция арест суд Украинская ассоциация футбола тюрьма
Источник Украинская правда
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