Записоцкий апелляцию проиграл, остается под стражей. Павелко повезло больше

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, подозреваемый в хищении средств, выиграл апелляцию и добился отмены ареста.

А вот коллега Павелко, бывший генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий свою апелляцию проиграл и остается под стражей.

29 февраля коллегия судей Львовского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павелко, отменила решение суда первой инстанции.

Несмотря на возражения прокурора, который настаивал на необходимости содержания под стражей, отменено постановление о продлении ареста (до 16 марта 2024 года). Новая мера пресечения для Павелко не избрана.

В этом производстве досудебное расследование завершено, сейчас идет ознакомление подозреваемых с делом, поэтому обжалование нынешнего решения суда на этом этапе невозможно.

Павелко и Записоцкий подозреваются в хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. По версии следствия, нанесенный ущерб составляет 26 млн грн.