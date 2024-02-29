Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство

Экс-глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко вышел на свободу, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Апелляционный суд города Львова удовлетворил ходатайство экс-президента УАФ и освободил его из-под стражи.

Футбольный функционер находился за решеткой больше 8 месяцев, с 16 июня 2023 года.

Павелко подозревается в хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. По версии следствия, нанесенный ущерб составляет 26 млн грн.

25 января новым президентом УАФ стал Андрей Шевченко. Во время конгресса УАФ было зачитано письмо Андрея Павелко.