Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство
Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 16:30 | Обновлено 29 февраля 2024, 17:49
2145
14

Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство

Экс-глава УАФ больше 8 месяцев провел за решеткой

29 февраля 2024, 16:30 | Обновлено 29 февраля 2024, 17:49
2145
14
Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство
УАФ. Андрей Павелко

Экс-глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко вышел на свободу, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Апелляционный суд города Львова удовлетворил ходатайство экс-президента УАФ и освободил его из-под стражи.

Футбольный функционер находился за решеткой больше 8 месяцев, с 16 июня 2023 года.

Павелко подозревается в хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. По версии следствия, нанесенный ущерб составляет 26 млн грн.

25 января новым президентом УАФ стал Андрей Шевченко. Во время конгресса УАФ было зачитано письмо Андрея Павелко.

По теме:
Записоцкий апелляцию проиграл, остается под стражей. Павелко повезло больше
УАФ одолжила деньги для сбора национальной команды в Испании
ФОТО. По заслугам. Статую Дани Алвеса в родном городе облили краской
Андрей Павелко коррупция апелляция арест суд Украинская ассоциация футбола Игорь Бурбас тюрьма
Источник Игорь Бурбас
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Футбол | 29 февраля 2024, 07:05 1
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол

Лондонский клуб вышел в четвертьфинал английского кубка

Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Футбол | 29 февраля 2024, 08:15 106
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ

Валерий Василенко «вдохновился» матчем «Александрии» и «Шахтера»

Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Футбол | 29.02.2024, 00:04
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Футбол | 29.02.2024, 15:55
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Только за утро. ВСУ удалось сбить три российских самолета
Война | 29.02.2024, 12:02
Только за утро. ВСУ удалось сбить три российских самолета
Только за утро. ВСУ удалось сбить три российских самолета
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dimando560
Комент від 25 січня 2024 13:06, Александр. Цетую:Выберут Шеву и павелко выпустят .Его закрыли на время проведения перевыборов .Ни одного коррупционера которых ловят из слуг или министров илм из офиса зеленского с миллиардами не посадили .чего им павелко сажать ?
Яке точне передбачення!
Ответить
+9
Bulba_sumkin
Сегодня павелко, завтра коломойского отпустят?
Ответить
+5
CheMP
В - верховенство закона! 
Ответить
+4
didora
Випустили бо не хочуть годувати. Хай повезуть його краще окопи рить на схід. А то буде голову морочить. Це буде лазить бо Будинку Футболу розказувати який він герой і любить Україну. Запроданець сраний.
Ответить
+3
turist86
Запахло весной, метелям отбой
Хозяин седой, ворота открой.
Ответить
+3
KIEWADIM
Це мерзость, куди не глянь. Країна господ, країна рабів. 
Ответить
+2
Burevestnik
звернеться в суд про відновлення на посаду і суд відновить...               
Ответить
+2
romanchik.8409
Что и требовалось доказать...Заказуха 
Ответить
+2
AK.228
Ну логічно…
Андрюша Еееее вже ж переміг у цих складних і тяжких виборах… павелко вже не ставить ніякої загрози … Браво
Ответить
+1
zelc006
Гетьмана відпустили скотиняки... Тепер вони з кумусьом ладу діла дадуть!
Ответить
+1
DK1961
Срочно возвращай украденные два лимона евро в кассу Федерации! Иди проси (в ВАШЕМ стиле) "Пусть Ринат порешит!". 
Ответить
+1
Лига конференций без динамо
Пахан вышел теперь будет сходняк кум кума будет короновать и учить как воровать  в общак
Ответить
0
Mr Voevudskiy
Как неожиданно)
Ответить
0
avk2307
Наверное сразу на Львов арену поддержать любимцев пойдет
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
29.02.2024, 11:45 9
Биатлон
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
27.02.2024, 21:31 352
Футбол
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
29.02.2024, 06:10 16
Футбол
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
27.02.2024, 18:35 36
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
27.02.2024, 20:13 18
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
28.02.2024, 04:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем