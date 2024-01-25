Письмо Павелко: «Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права»

Сегодня, 25 января 2024 года, в 12:00 по киевскому времени стартовал внеочередной XXVI конгресс Украинской ассоциации футбола.

Ожидается, что на этом мероприятии изберут нового президента УАФ. Им должен стать Андрей Шевченко, ведь сейчас именно он является единственным кандидатом на эту должность.

Во время конгресса зачитали письмо нынешнего президента УАФ Андрея Павелко, который сейчас находится в СИЗО:

«Уважаемые коллеги, обращаюсь с данным письмом по поводу внеочередного Конгресса УАФ. Как мне стало известно, Конгресс назначен на 25 января 2024 года. В повестку дня УАФ внесены вопросы избрания президента УАФ, первого вице-президента, вице-президентов, членов исполкома и тому подобное.

Однако, пока я не могу участвовать в заседании Конгресса. Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права, в том числе как президент УАФ, что предусмотрено Уставом и действующим Законодательством Украины.

Попутно напоминаю, что я являюсь президентом УАФ. И искренне благодарен каждому за поддержку и доверие, которое вы мне оказали и оказываете на этой должности. В связи с тем, что не могу лично обратиться к вам, прошу соблюдать Устав УАФ, УЕФА, ФИФА и Закон Украины, и действовать в интересах украинского футбола».