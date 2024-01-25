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  4. Письмо Павелко: «Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права»
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 12:59 |
764
8

Письмо Павелко: «Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права»

Президент УАФ продолжает находиться в СИЗО

25 января 2024, 12:59 |
764
8
Письмо Павелко: «Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права»
УАФ. Андрей Павелко

Сегодня, 25 января 2024 года, в 12:00 по киевскому времени стартовал внеочередной XXVI конгресс Украинской ассоциации футбола.

Ожидается, что на этом мероприятии изберут нового президента УАФ. Им должен стать Андрей Шевченко, ведь сейчас именно он является единственным кандидатом на эту должность.

Во время конгресса зачитали письмо нынешнего президента УАФ Андрея Павелко, который сейчас находится в СИЗО:

«Уважаемые коллеги, обращаюсь с данным письмом по поводу внеочередного Конгресса УАФ. Как мне стало известно, Конгресс назначен на 25 января 2024 года. В повестку дня УАФ внесены вопросы избрания президента УАФ, первого вице-президента, вице-президентов, членов исполкома и тому подобное.

Однако, пока я не могу участвовать в заседании Конгресса. Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права, в том числе как президент УАФ, что предусмотрено Уставом и действующим Законодательством Украины.

Попутно напоминаю, что я являюсь президентом УАФ. И искренне благодарен каждому за поддержку и доверие, которое вы мне оказали и оказываете на этой должности. В связи с тем, что не могу лично обратиться к вам, прошу соблюдать Устав УАФ, УЕФА, ФИФА и Закон Украины, и действовать в интересах украинского футбола».

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ
Источник Трибуна
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Комментарии 9
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bonv
Твй дім - нари!
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+1
umnuy2
штучний інтелект
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+1
Александр
Выберут Шеву и павелко выпустят .Его закрыли на время проведения перевыборов .Ни одного коррупционера которых ловят из слуг или министров илм из офиса зеленского с миллиардами не посадили .чего им павелко сажать ?
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+1
Александр
Теже кто топил за павелко тут же голосуют за шевченко .это обслуга лакеи .мать продадут за полтинник баксов 
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0
potemkin78
в гугле президент УАФ уже Шевченко
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0
FunnyCat_____
Там единогласно за Шеву уже проголосовали 
Норм поддержка у павелки
Ответить
0
FunnyCat_____
Ты не президент УАФ , так как твои полномочия закончились еще в 22 году 
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0
contr
Даун павелка 😫
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0
turist86
явка з повинною
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0
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