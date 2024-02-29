Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Украинка не удивила своим выбором, но не назвала Коко Гофф
Третья ракетка Украины Марта Костюк назвала топ-3 сильнейших теннисисток в Туре.
«Для меня все осталось по-прежнему. Это Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Мне кажется, они в любом случае самые стабильные. Конечно, все устают, календарь очень сложный, особенно в этом году из-за Олимпиады. Но мне кажется, что если они свежие, то они будут в этой тройке. Но они не могут быть свежими каждую неделю... В этом вся суть», – сказала Марта.
Отметим, что Костюк сейчас выступает на турнире WTA 500 в Сан-Диего, где уже вышла в 1/4 финала.
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