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  4. Погба будет подавать апелляцию на свою 4-летнюю дисквалификацию
Италия
29 февраля 2024, 16:34 |
405
0

Погба будет подавать апелляцию на свою 4-летнюю дисквалификацию

Хавбек «Ювентуса» считает решение несправедливым

29 февраля 2024, 16:34 |
405
0
Погба будет подавать апелляцию на свою 4-летнюю дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал вердикт о своей 4-летней дисквалификации за допинг и сообщил о том, что будет подавать апелляцию:

«Сегодня я был проинформирован о вердикте Национального антидопингового трибунала, и считаю его неверным. Я расстроен, шокирован и у меня разбито сердце из-за того, что все, что я строил в своей карьере, у меня отобрали.

Когда я буду свободен от юридических ограничений, вся история станет понятной, но я никогда сознательно и преднамеренно не принимал никаких запрещенных препаратов.

Как следствие решения трибунала, я буду подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне».

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Поль Погба Ювентус допинг дисквалификация Спортивный арбитражный суд
Источник Фабрицио Романо
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