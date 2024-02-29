Погба будет подавать апелляцию на свою 4-летнюю дисквалификацию

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал вердикт о своей 4-летней дисквалификации за допинг и сообщил о том, что будет подавать апелляцию:

«Сегодня я был проинформирован о вердикте Национального антидопингового трибунала, и считаю его неверным. Я расстроен, шокирован и у меня разбито сердце из-за того, что все, что я строил в своей карьере, у меня отобрали.

Когда я буду свободен от юридических ограничений, вся история станет понятной, но я никогда сознательно и преднамеренно не принимал никаких запрещенных препаратов.

Как следствие решения трибунала, я буду подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне».