Погба будет подавать апелляцию на свою 4-летнюю дисквалификацию
Хавбек «Ювентуса» считает решение несправедливым
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал вердикт о своей 4-летней дисквалификации за допинг и сообщил о том, что будет подавать апелляцию:
«Сегодня я был проинформирован о вердикте Национального антидопингового трибунала, и считаю его неверным. Я расстроен, шокирован и у меня разбито сердце из-за того, что все, что я строил в своей карьере, у меня отобрали.
Когда я буду свободен от юридических ограничений, вся история станет понятной, но я никогда сознательно и преднамеренно не принимал никаких запрещенных препаратов.
Как следствие решения трибунала, я буду подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне».
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