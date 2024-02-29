Милан намерен продлить контракт с одним из лидеров команды

«Милан» начал переговоры по поводу нового контракта с одним из лидеров команды, левым защитником Тео Эрнандесом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, таким образом «Милан» хочет обезопасить себя от ухода 26-летнего француза в «Баварию», которая видит в Эрнандесе замену Альфонсо Дэвису.

Нынешний контракт Эрнандеса истекает в 2026 году, зарплата игрока составляет 4 миллиона евро в год. Новое соглашение будет рассчитано до 2028 года, зарабатывать француз будет более 5 миллионов евро в год.