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Италия
29 февраля 2024, 14:48 |
89
0

Милан намерен продлить контракт с одним из лидеров команды

«Россонери» не хотят терять Тео Эрнандеса

29 февраля 2024, 14:48 |
89
0
Милан намерен продлить контракт с одним из лидеров команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

«Милан» начал переговоры по поводу нового контракта с одним из лидеров команды, левым защитником Тео Эрнандесом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, таким образом «Милан» хочет обезопасить себя от ухода 26-летнего француза в «Баварию», которая видит в Эрнандесе замену Альфонсо Дэвису.

Нынешний контракт Эрнандеса истекает в 2026 году, зарплата игрока составляет 4 миллиона евро в год. Новое соглашение будет рассчитано до 2028 года, зарабатывать француз будет более 5 миллионов евро в год.

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Милан Тео Эрнандес продление контракта Бавария
Источник La Gazzetta dello Sport
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