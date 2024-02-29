Стоит ли вызвать Кристиана Шевченко в состав юношеской сборной Украины?

17-летний сын Андрея Шевченко Кристиан стал кандидатом в юношескую сборную Украины. Шевченко-младший включен в запасной список игроков сборной Украины U-19 на матчи элит-раунда, который пройдет в марте в Северной Македонии, за право поехать на юношеский чемпионат Европы летом 2024 года.

О Кристиане Шевченко известно немного. Он родился в Лондоне, когда отец выступал за «Челси». Долгое время воспитывался в Академии «аристократов». С весны 2023 защищает цвета другого лондонского клуба «Уотфорд». В этом сезоне играет в категории U-18 (там нет команды U-17). В последнее время отличается результативными действиями. Как и отец, играет на позиции нападающего. Не имеет хорошей антропометрии.



Сегодня Англия – центр развития футбола. У местных клубов очень хорошие финансовые возможности и они уделяют большое внимание юношескому футболу. Юношеские сборные Англии – одни из самых сильных в мире. Пока не так много юных украинцев находятся в системе английских клубов. Есть Захар Бауманн из «МЮ», Иван Струк и Тимур Тутеров из «Сандерленда». Первые двое – дети украинских эмигрантов. Собственно, на этом все. До наступления 18 лет иностранцам очень трудно переходить в Академии английских команд. После начала войны украинские молодые футболисты оказались в Италии, Испании и особенно – в Германии. В Англии нет никого. Там такое футбольное законодательство.

Поэтому нужно следить за каждым украинцем в Англии, даже за каждым игроком, который потенциально может получить украинский паспорт. Это не только опция для юношеских сборных стать сильнее, но и для национальной команды получить качественного игрока, потому что АПЛ очень близко.

Instagram. Андрей и Кристиан Шевченко

Главная проблема Кристиана Шевченко – его отец. Все будут сравнивать Кристиана с Андреем Николаевичем. Такова проблема детей звездных родителей. Если Кристиан стабильно играет на уровне «Уотфорда», то это уже веская предпосылка обратить на него внимание. На юношеском уровне никто особо не слышал об успехах Макса Килмана, а сейчас он капитан «Вулверхэмптона». И он был бы очень полезен для сборной Украины, если бы его можно было пригласить в национальную команду.

Позиция нападающего достаточно проблемна для сборных Украины 2005 и 2006 годов. Поэтому нужно вести селекцию с поиском новых игроков.

В 2005 году рождения сборной Украины форвардом начинал динамовец Никита Дзень. Из-за особенностей характера он не смог закрепиться в столичной команде, несмотря на все свои таланты и данные от природы. Летом 2023 года Дзеня вместе с несколькими одноклубниками отправили в юношескую команду «Полесья», где он задержался только на полгода и не имел результативных действий. Зимой Никита стал игроком «Вереса». Бывший тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов уже не вызвал его на первую квалификацию на Мальте в ноябре осенью 2023 года. Предпосылок для дальнейшего приглашения Дзеня нет.



Другой форвард «Динамо» 2005 года Максим Зоренко вместе с Дзенем поехал в Житомир, но с тем же успехом. В столице он дальше игрока ротации юношеской команды не дорос. Сейчас Зоренко заявлен за «Оболонь». Предпосылок играть выше U-19 у него пока нет.

Владислав Нагрудный стал известен несколько лет назад во время товарищеского турнира, когда забил победный гол в составе «Милана» в ворота киевского «Динамо». Сейчас Нагрудного в «Милане» уже нет. Он выступает в юношеской команде «Кремонезе». В сборную его приглашали во время элит-раунда на Евро U-17 в 2022 году. Особого впечатления он не произвел.

На первую квалификацию на Евро осенью ездил форвард Александр Пищур. Но, кроме антропометрии, нападающий из венгерского клуба «Академия Пушкаша» ничем не запомнился.

Сергей Панченко из «Руха» выступает на уровне юношеской команды. Обладает хорошими данными от природы. Да, к нему был интерес со стороны немецких команд. Но, несмотря на ставку «руховцев» на собственную молодежь и проблемность позиции нападающего, Панченко не играет во взрослой команде львовян. Мы все понимаем, что в «Рухе» молодежи проще пробиться.



Фактически, нападающих в 2005 году с перспективами у нас нет. Ребятам уже почти по 19 лет. Пора проявлять себя на взрослом уровне. Поэтому уже осенью основным форвардом сборной Украины U-19 стал на год младший Матвей Пономаренко. Причем это решение выглядело логичным.

Сборная в марте 2005 года будет играть в элит-раунде в Северной Македонии. Среди соперников – хозяева македонцы, Латвия и Швейцария. Есть очень хорошие шансы выиграть группу и поехать на Евро летом. Конечно, какая-то реальная альтернатива для Пономаренко должна быть. Поэтому к Шевченко-младшему стоит присмотреться, хоть он и 2006 года рождения.

Осенью свою квалификацию на U-19 начнет команда 2006 года. Там также есть острая проблема нападающего. Есть вышеупомянутый Пономаренко. Смотрели сына Евгения Красникова Егора, но он не подошел. Рост более двух метров еще не означает успеха в футболе. Возможно, со временем он физически возмужает и все изменится. Сейчас Егор немного играет за «Металлист». Вызвали Владислава Руснака из «Сиены», но с лета он без команды. Можно рассматривать динамовца Виталия Лобко или днепрянина Дениса Жданова. Но здесь нет никакой определенности. Наверняка будут приглашать игроков 2007 года Дмитрия Богданова и Артема Степанова из «Динамо» Дрезден и «Байера» Леверкузен. Поэтому нужно искать еще одного форварда.

Сейчас у молодежной сборной Украины есть свои проблемы с нападающим, если в национальную команду вызывают динамовца Владислава Ваната. Какой-то альтернативой является только представитель «Оболони» Игорь Краснопир. Я уже давно не помню, чтобы из «Оболони» вызывали игроков в юношескую или молодежную сборную Украины. Альтернативой Красноперу является только Богдан Вьюнник, больше играющий из глубины, а не чистого форварда. Богдан сейчас без игровой практики. Марино Пушич на него не рассчитывает, а сменить команду не получилось. До лета будет сидеть без футбола.

В следующем созыве «молодежки» (2004-2005) проблема форварда будет еще большей. В 2004 году Сергей Нагорняк мог рассчитывать в атаке только на Игоря Горбача. Он сейчас играет на правах аренды за «Зарю». Контракт с «Динамо» до конца сезона, но никто не спешит его продлевать. Больших перспектив пока нет. Горбач далеко не всегда действует на острие атаки, больше на левом фланге. О проблемах 2005 года с форвардом я писал выше.

ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко (слева)

Давайте мы отбросим фамилию Шевченко и ответим, нужен ли нам еще один молодой нападающий из английского клуба? Ответ, думаю, очевиден. Как минимум, всех потенциальных кандидатов мы должны рассматривать.

Какой Кристиан Шевченко футболист? Я думаю, что на этот вопрос нет ответа. В юношеском футболе все очень быстро меняется. Кто-то быстро себя проявляет, а потом исчезает. Кто-то начинает долго, но потом выстреливает. Следует следить за каждым игроком. Потому что через полгода все может кардинально измениться. Ничего плохого нет, что в системе юношеских сборных Украины будет представитель английского «Уотфорда».

Сергей ТИЩЕНКО