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Сборная УКРАИНЫ
29 февраля 2024, 14:12 | Обновлено 29 февраля 2024, 14:16
1075
3

УАФ одолжила деньги для сбора национальной команды в Испании

Проблема в нехватке средств на операционные нужды

29 февраля 2024, 14:12 | Обновлено 29 февраля 2024, 14:16
1075
3
УАФ одолжила деньги для сбора национальной команды в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, новое руководство УАФ заняло у деловых партнеров около 700 тыс евро сроком на два месяца для насущных потребностей этой общественной организации.

Именно благодаря этим средствам стало возможным проведение сбора в Испании для национальной сборной Украины перед стыковым матчем с командой Боснии и Герцеговины за попадание в финальную часть чемпионата Европы. Этот этап подготовки в Марбелье должен начаться 13 марта.

Напомним, поединок Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница.

Ранее мы сообщали, что дефицит в около 2 млн евро в бюджете УАФ – это только неофициальный итог проведенной одной из зарубежных аудиторских компаний проверки финансовой деятельности этой общественной организации.

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сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Сергей Ребров
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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zzg77
Надо у пиявко денежку забрать на ворованную!
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+2
Boodya
Може нам цей футбол і нахер не треба, а шо, раз такий він у нас збитковий ледь кінці з кінцями зводить, тільки фарм грошей для корупціонерів....
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0
Burevestnik
і хто це такі "ділові партнери",  секрет чи шо, га ?                    
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0
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