УАФ одолжила деньги для сбора национальной команды в Испании

Как стало известно Sport.ua, новое руководство УАФ заняло у деловых партнеров около 700 тыс евро сроком на два месяца для насущных потребностей этой общественной организации.

Именно благодаря этим средствам стало возможным проведение сбора в Испании для национальной сборной Украины перед стыковым матчем с командой Боснии и Герцеговины за попадание в финальную часть чемпионата Европы. Этот этап подготовки в Марбелье должен начаться 13 марта.

Напомним, поединок Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница.

Ранее мы сообщали, что дефицит в около 2 млн евро в бюджете УАФ – это только неофициальный итог проведенной одной из зарубежных аудиторских компаний проверки финансовой деятельности этой общественной организации.