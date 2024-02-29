Шахтер Донецк

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Шахтер» и «Кривбасс».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 32 очка после 16 игр. У «Кривбасса» 37 пунктов после 18 встреч и 1-я позиция.

В поединке первого круга сезона-2023/2024 команды сыграли в Кривом Роге вничью 3:3.

Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Кривбасс» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция