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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
03.03.2024 18:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 13:58 | Обновлено 29 февраля 2024, 14:06
686
0

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 марта в 18:00 матч 19-го тура УПЛ

29 февраля 2024, 13:58 | Обновлено 29 февраля 2024, 14:06
686
0
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Шахтер» и «Кривбасс».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 32 очка после 16 игр. У «Кривбасса» 37 пунктов после 18 встреч и 1-я позиция.

В поединке первого круга сезона-2023/2024 команды сыграли в Кривом Роге вничью 3:3.

Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Кривбасс» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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