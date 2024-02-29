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Англия
29 февраля 2024, 13:24 | Обновлено 29 февраля 2024, 13:33
964
0

Инсайдер Романо высказался об известных ему приоритетах Мудрика

Украинец якобы думает только о «Челси»

29 февраля 2024, 13:24 | Обновлено 29 февраля 2024, 13:33
964
0
Инсайдер Романо высказался об известных ему приоритетах Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился мнением относительно информации о том, что украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик в январе 2023 года хотел перейти в лондонский «Арсенал», когда еше был игроком донецкого «Шахтера».

«Важно помнить, что Мудрик никогда не был вынужден что-либо подписывать. Он согласился, поскольку «Челси» был рад видеть его, а также был единственным клубом, который договорился с «Шахтером» о цене.

Конечно, Мудрик хотел перейти в «Арсенал». Тогда то, насколько он этого хотел, было публичным. Однако сейчас он полностью сфокусирован на «Челси» и я не знаю о каких-либо его планах на лето», – заявил Романо в подкасте CaughtOffside.

Напомним, Михаил Мудрик с момента переехзда в Лондон провел за «Челси» 44 матча, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что наставник «Челси» Маурицио Почеттино выдал лестную характеристику Мудрику со товарищи.

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Михаил Мудрик Челси Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо
Источник Twitter
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