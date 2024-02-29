Почеттино выдал лестную характеристику Мудрику со товарищи. Чем он доволен?

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о матче команды с «Лидсом» в Кубке Англии (3:2), в котором при счете 1:1 голов отметился украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Аргентинец нашел в себе смелость похвалить подопечных не только за успех в противостоянии с «павлинами».

«Было сложно из-за ожиданий. Команде необходимо найти правильный баланс в течение сезона, и вам нужно время. Это нормально, что вам нужно время, но за последние четыре недели мы добились фантастических результатов.

Команда борется и начинает вести себя как команда. Нам немного не хватает состава, и у нас есть 10-12 постоянно травмированных игроков. Энцо Фернандес и Моисес Кайседо играют, но их некем заменить. Им уже пора дать отдохнуть.

Ожидания огромны, потому что мы – «Челси», но этой команде необходимо укреплять и укреплять уверенность. Единство начинает расти, это не волшебство, его нельзя просто создать», – заявил Почеттино.

Ранее сообщалось, что во время матча «Челси» – «Лидс» с верхнего яруса стадиона выпал фанат гостей.