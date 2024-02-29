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  4. Почеттино выдал лестную характеристику Мудрику со товарищи. Чем он доволен?
Англия
29 февраля 2024, 09:33 | Обновлено 29 февраля 2024, 09:42
492
2

Почеттино выдал лестную характеристику Мудрику со товарищи. Чем он доволен?

Наставник «Челси» – о результатах команды

29 февраля 2024, 09:33 | Обновлено 29 февраля 2024, 09:42
492
2
Почеттино выдал лестную характеристику Мудрику со товарищи. Чем он доволен?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о матче команды с «Лидсом» в Кубке Англии (3:2), в котором при счете 1:1 голов отметился украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Аргентинец нашел в себе смелость похвалить подопечных не только за успех в противостоянии с «павлинами».

«Было сложно из-за ожиданий. Команде необходимо найти правильный баланс в течение сезона, и вам нужно время. Это нормально, что вам нужно время, но за последние четыре недели мы добились фантастических результатов.

Команда борется и начинает вести себя как команда. Нам немного не хватает состава, и у нас есть 10-12 постоянно травмированных игроков. Энцо Фернандес и Моисес Кайседо играют, но их некем заменить. Им уже пора дать отдохнуть.

Ожидания огромны, потому что мы – «Челси», но этой команде необходимо укреплять и укреплять уверенность. Единство начинает расти, это не волшебство, его нельзя просто создать», – заявил Почеттино.

Ранее сообщалось, что во время матча «Челси» – «Лидс» с верхнего яруса стадиона выпал фанат гостей.

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Маурисио Почеттино Челси Кубок Англии по футболу Лидс Михаил Мудрик
Источник BBC
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Gudok
жгите про мудрыка еще))
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+1
vbrjkf
Для тих, хто дивився матч - гра двох колгоспних команд - а ні швидкості, а ні комбінацій. Все вирішувалось індивідуальними діями окремих гравців. Челсі пощастило більше. Оце і є "фантастичний" футбол, на погляд Пачети... Мудрик - як завжди...   
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