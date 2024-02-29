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  4. ФОТО. Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж, празднуя гол
Англия
29 февраля 2024, 09:29 | Обновлено 29 февраля 2024, 09:30
711
1

ФОТО. Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж, празднуя гол

О состоянии здоровья пострадавшего пока ничего неизвестно

29 февраля 2024, 09:29 | Обновлено 29 февраля 2024, 09:30
711
1
ФОТО. Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж, празднуя гол
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс» (3:2) случился неприятный инцидент с участием фанатов гостей.

Как сообщает Daily Mail, один из болельщиков упал с верхнего яруса гостевого сектора «Стэмфорд Бридж» на фанатов, которые расположились на нижнем ярусе.

К пострадавшему тут же подбежали медицинские сотрудники и полиция, за что получили аплодисменты от публики. Болельщика тут же доставили в ближайшую больницу. О его состоянии в данный момент неизвестно.

«Футбол невероятно серьезен, но здоровье важнее футбольных результатов. Мы посылаем наши наилучшие пожелания, молимся и скрещиваем пальцы, чтобы это не было слишком серьезно», — сказал после матча главный тренер «Лидса» Даниель Фарке.

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Челси Лидс Стэмфорд Бридж Кубок Англии по футболу Челси - Лидс болельщики
Источник Daily Mail
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Gudok
Хорошо, что не на Мудрыка..фууух. а то спорт.уа б умерли
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