ФОТО. Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж, празднуя гол
О состоянии здоровья пострадавшего пока ничего неизвестно
Во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс» (3:2) случился неприятный инцидент с участием фанатов гостей.
Как сообщает Daily Mail, один из болельщиков упал с верхнего яруса гостевого сектора «Стэмфорд Бридж» на фанатов, которые расположились на нижнем ярусе.
К пострадавшему тут же подбежали медицинские сотрудники и полиция, за что получили аплодисменты от публики. Болельщика тут же доставили в ближайшую больницу. О его состоянии в данный момент неизвестно.
«Футбол невероятно серьезен, но здоровье важнее футбольных результатов. Мы посылаем наши наилучшие пожелания, молимся и скрещиваем пальцы, чтобы это не было слишком серьезно», — сказал после матча главный тренер «Лидса» Даниель Фарке.
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