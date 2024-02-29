ФОТО. Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж, празднуя гол

Во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс» (3:2) случился неприятный инцидент с участием фанатов гостей.

Как сообщает Daily Mail, один из болельщиков упал с верхнего яруса гостевого сектора «Стэмфорд Бридж» на фанатов, которые расположились на нижнем ярусе.

К пострадавшему тут же подбежали медицинские сотрудники и полиция, за что получили аплодисменты от публики. Болельщика тут же доставили в ближайшую больницу. О его состоянии в данный момент неизвестно.

«Футбол невероятно серьезен, но здоровье важнее футбольных результатов. Мы посылаем наши наилучшие пожелания, молимся и скрещиваем пальцы, чтобы это не было слишком серьезно», — сказал после матча главный тренер «Лидса» Даниель Фарке.