Уже не легенда? Как дело об изнасиловании сказалось на Дани Алвесе
Самые знаковые клубы в карьере фулбека поспешили де-факто от него откреститься…
22 февраля в Испании суд вынес приговор по делу, в рамках которого бывший фулбек Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес обвинялся в сексуальном насилии по отношению к девушке, факт которого произошел в конце декабря 2022 года. Пострадавшая сторона, как известно, требовала применить к экс-футболисту максимальный срок наказания – 12 лет лишения свободы. Прокуратура и сторона обвинения просили суд дать Дани Алвесу 9 лет тюрьмы, а потому итоговый вердикт правосудия в четыре с половиной года лишения свободы, пожалуй, стал для бразильца своего рода подарком судьбы. Что правда, в отношении бывшего футболиста сборной Бразилии (126 матчей, 8 голов) было введено еще несколько ограничений и применен штраф в 150 тысяч евро, который Алвес обязан заплатить пострадавшей, но все это уже вторично на фоне ключевого – ближайшие несколько лет некогда самый титулованный футболист в истории проведет за решеткой.
История с изнасилованием больно ударила и по имиджу Дани Алвеса. Все то, что бразилец так долго и усердно накапливал благодаря годам спортивной карьеры теперь полетело буквально в тартарары. Спонсоры уже давно отвернулись от бывшего футболиста Барселоны, да и то обстоятельство, что Дани пришлось занять у Неймара 150 тысяч евро на выплату компенсации пострадавшей от его действий девушке свидетельствует о проблемах финансового характера, которые ныне переживает Алвес.
Впрочем, теперь Дани Алвес рискует лишиться не только материальных благ и достижений, но и того, что казалось ранее едва ли не вечным – своего спортивного наследия.
С недавних пор имя Дани Алвеса отсутствует на официальном сайте Барселоны, где существует специальная страница, посвященная легендам каталонского клуба. Алвес выступал за "блаугранас" с 2008 по 2016 годы, а затем также ненадолго возвращался в сезоне-2021/22. С каталонцами бразильский легионер шесть раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, по четыре раза – Кубок и Суперкубок Испании, по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Логично, что все это в совокупности с 408 проведенными официальными матчами за "блаугранас" делало 40-летнего Дани Алвеса очень значимой фигурой для Барселоны. Даже не так – после окончательного ухода бразильца из стана каталонцев те внесли его в свой реестр легенд клуба, который ведется согласно дате ухода игроков из стана "блаугранас" То есть, те, кто ушел последними оказываются вверху списка, из-за чего Жорди Альба и Серхио Бускетс, покинувшие клуб в конце прошлого сезона, – сейчас являются первыми.
Имя Дани Алвеса было помещено между Жераром Пике, завершившим карьеру в ноябре 2022 года, и Лионелем Месси, покинувшим клуб в августе 2021 года. Однако в реестре легенд Барселоны бразилец находился вплоть до судьбоносного для него судебного решения, о котором речь зашла в самом начале нашего повествования. Спустя всего лишь несколько часов после того, как бразильца признали виновным и осудили на 4,5 года тюрьмы, его имя исчезло и из списка легенд Барселоны.
Решение о том, чтобы исключить Алвеса из когорты легенд Барселоны руководство этого клуба приняло немедленно, так как обсуждения по этому поводу продолжались еще с января минувшего года, когда бразилец и оказался под следствием. Однако тогда боссы "блаугранас" справедливо решили дождаться решения суда, после чего уже и предпринимать какие-то конкретные действия.
Известно также, что в официальном клубном музее Барселоны, в аспекте указанных изменений, не придется вносить никаких корректив. Несмотря на то, что Дани Алвес был в реестре легенд клуба на его официальном сайте, в музее Барсы не было никаких персональных упоминаний об этом футболисте, отсутствовали его футболки, бутсы или фотографии, на которых бы он был запечатлен один.
Никакие упоминания о Дани Алвесе, где он является частью коллектива Барселоны (например, групповые фотоснимки) специальной коррекции подвергаться также не будут. Это решение руководства клубного музея поддержали и боссы клуба, посчитавшие, что будет крайне странным и некорректным вмешиваться в историю подобным образом.
А вот где к наследию Дани Алвеса после скандала с изнасилованием отнеслись более строго, так это в фактически родной для фулбека Баие. Именно в этом бразильском клубе правый защитник в начале "нулевых" годов делал первые шаги в профессиональном футболе, перед тем, как в 2002 году перебраться в Севилью (сперва на правах аренды, а затем – и на полноценной основе).
В декабре 2020 года в муниципалитете Жуазейру в честь Дани Алвеса была установлена статуя. Тем самым местные власти и население продемонстрировали то, что гордятся иметь такого именитого и прославленного земляка, но после скандала с изнасилованием ситуация резко изменилась.
В начале сентября минувшего года неизвестные покрыли верх статуи Дани Алвеса черным полиэтиленовым пакетом, который зафиксировали скотчем.
Впоследствии сообщалось, что муниципальные службы сняли пакет со статуи, но очень быстро он появился на прежнем месте вновь, после чего реакции со стороны властей и полиции журналисты в течение нескольких дней так и не получили.
А вот кто отреагировал на подобное, так это родной брат Дани Алвеса Ней Алвес. Осенью минувшего года мужчина, веривший в невиновность своего родственника, написал в социальных сетях следующее: "Хочу напомнить, что мой брат ожидает суда и еще вопрос: будет ли доказана его вина? Если нет, то как после этого вы будете смотреть ему в глаза? Пусть благословит и защитит нас Бог".
После того, как Дани Алвеса официально признали виновным, среди жителей Жуазейру оказалось немало тех, кто начал требовать вообще снести статую, установленную в честь экс-футболиста. Логика, которой руководствуются активисты, весьма проста и понятна: жители города не должны быть публично связаны с человеком, совершившим гнусное преступление, которое никогда не будет соответствовать принципам и ценностям муниципалитета.
В ответ на это руководство города сообщило, что будет принимать окончательное решение после того, как закончатся все судебные разбирательства, ведь как сам Дани Алвес, так и сторона обвинения оказались недовольны "половинчатым" решением Фемиды, и подали на него апелляцию.
А вот руководство футбольного клуба Баия отреагировало на признание вины Дани Алвеса куда быстрее. Из клубного музея без объяснения причин и каких-либо официальных комментариев пропала фотография этого экс-футболиста. Ее просто грубо содрали с того места, где она красовалась ранее, наряду с другими известными и легендарными для "трехцветных" игроками…
Что ж, каждый человек должен отвечать за свои поступки и, в особенности, проступки. И каждому, кто нарушил закон, нужно быть готовым не только к наказанию по уголовному кодексу, но и к общественному порицанию, результатом которого де-факто становится тотальное уничтожение прежнего имиджа, на создание которого до этого ушли годы и десятилетия.
P.S. Уже после написания текста, буквально сегодня, стало известно, что Барселона вернула имя Дани Алвеса в перечень клубных легенд на официальном сайте. Теперь бразилец находится там, где и был ранее – между Жераром Пике и Лионелем Месси… Впрочем, после подобных "метаний" осадочек у фанатов каталонцев все равно, что называется, остался. Не говоря уже о том, что столь резкая смена официальной позиции, пусть и без отдельного комментирования со стороны клуба, выглядит несолидно, как для 27-кратного чемпиона Испании и 5-кратного победителя Лиги чемпионов. Как говорится, определяться в подобных вопросах нужно только один раз, чтобы потом не было терзаний совести…
Текст: meta.ua/sport
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