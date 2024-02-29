Уже не легенда? Как дело об изнасиловании сказалось на Дани Алвесе

22 февраля в Испании суд вынес приговор по делу, в рамках которого бывший фулбек Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес обвинялся в сексуальном насилии по отношению к девушке, факт которого произошел в конце декабря 2022 года. Пострадавшая сторона, как известно, требовала применить к экс-футболисту максимальный срок наказания – 12 лет лишения свободы. Прокуратура и сторона обвинения просили суд дать Дани Алвесу 9 лет тюрьмы, а потому итоговый вердикт правосудия в четыре с половиной года лишения свободы, пожалуй, стал для бразильца своего рода подарком судьбы. Что правда, в отношении бывшего футболиста сборной Бразилии (126 матчей, 8 голов) было введено еще несколько ограничений и применен штраф в 150 тысяч евро, который Алвес обязан заплатить пострадавшей, но все это уже вторично на фоне ключевого – ближайшие несколько лет некогда самый титулованный футболист в истории проведет за решеткой.

История с изнасилованием больно ударила и по имиджу Дани Алвеса. Все то, что бразилец так долго и усердно накапливал благодаря годам спортивной карьеры теперь полетело буквально в тартарары. Спонсоры уже давно отвернулись от бывшего футболиста Барселоны, да и то обстоятельство, что Дани пришлось занять у Неймара 150 тысяч евро на выплату компенсации пострадавшей от его действий девушке свидетельствует о проблемах финансового характера, которые ныне переживает Алвес.

Впрочем, теперь Дани Алвес рискует лишиться не только материальных благ и достижений, но и того, что казалось ранее едва ли не вечным – своего спортивного наследия.

С недавних пор имя Дани Алвеса отсутствует на официальном сайте Барселоны, где существует специальная страница, посвященная легендам каталонского клуба. Алвес выступал за "блаугранас" с 2008 по 2016 годы, а затем также ненадолго возвращался в сезоне-2021/22. С каталонцами бразильский легионер шесть раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, по четыре раза – Кубок и Суперкубок Испании, по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Логично, что все это в совокупности с 408 проведенными официальными матчами за "блаугранас" делало 40-летнего Дани Алвеса очень значимой фигурой для Барселоны. Даже не так – после окончательного ухода бразильца из стана каталонцев те внесли его в свой реестр легенд клуба, который ведется согласно дате ухода игроков из стана "блаугранас" То есть, те, кто ушел последними оказываются вверху списка, из-за чего Жорди Альба и Серхио Бускетс, покинувшие клуб в конце прошлого сезона, – сейчас являются первыми.

fcbarcelona.com. Имя Дани Алвеса больше не значится в реестре легенд каталонцев



Имя Дани Алвеса было помещено между Жераром Пике, завершившим карьеру в ноябре 2022 года, и Лионелем Месси, покинувшим клуб в августе 2021 года. Однако в реестре легенд Барселоны бразилец находился вплоть до судьбоносного для него судебного решения, о котором речь зашла в самом начале нашего повествования. Спустя всего лишь несколько часов после того, как бразильца признали виновным и осудили на 4,5 года тюрьмы, его имя исчезло и из списка легенд Барселоны.

Решение о том, чтобы исключить Алвеса из когорты легенд Барселоны руководство этого клуба приняло немедленно, так как обсуждения по этому поводу продолжались еще с января минувшего года, когда бразилец и оказался под следствием. Однако тогда боссы "блаугранас" справедливо решили дождаться решения суда, после чего уже и предпринимать какие-то конкретные действия.

Известно также, что в официальном клубном музее Барселоны, в аспекте указанных изменений, не придется вносить никаких корректив. Несмотря на то, что Дани Алвес был в реестре легенд клуба на его официальном сайте, в музее Барсы не было никаких персональных упоминаний об этом футболисте, отсутствовали его футболки, бутсы или фотографии, на которых бы он был запечатлен один.

Никакие упоминания о Дани Алвесе, где он является частью коллектива Барселоны (например, групповые фотоснимки) специальной коррекции подвергаться также не будут. Это решение руководства клубного музея поддержали и боссы клуба, посчитавшие, что будет крайне странным и некорректным вмешиваться в историю подобным образом.

А вот где к наследию Дани Алвеса после скандала с изнасилованием отнеслись более строго, так это в фактически родной для фулбека Баие. Именно в этом бразильском клубе правый защитник в начале "нулевых" годов делал первые шаги в профессиональном футболе, перед тем, как в 2002 году перебраться в Севилью (сперва на правах аренды, а затем – и на полноценной основе).

В декабре 2020 года в муниципалитете Жуазейру в честь Дани Алвеса была установлена статуя. Тем самым местные власти и население продемонстрировали то, что гордятся иметь такого именитого и прославленного земляка, но после скандала с изнасилованием ситуация резко изменилась.

В начале сентября минувшего года неизвестные покрыли верх статуи Дани Алвеса черным полиэтиленовым пакетом, который зафиксировали скотчем.

globo.com. Статуя Дани Алвесу в Жуазейру до и после «вмешательства» неизвестных



Впоследствии сообщалось, что муниципальные службы сняли пакет со статуи, но очень быстро он появился на прежнем месте вновь, после чего реакции со стороны властей и полиции журналисты в течение нескольких дней так и не получили.

А вот кто отреагировал на подобное, так это родной брат Дани Алвеса Ней Алвес. Осенью минувшего года мужчина, веривший в невиновность своего родственника, написал в социальных сетях следующее: "Хочу напомнить, что мой брат ожидает суда и еще вопрос: будет ли доказана его вина? Если нет, то как после этого вы будете смотреть ему в глаза? Пусть благословит и защитит нас Бог".

После того, как Дани Алвеса официально признали виновным, среди жителей Жуазейру оказалось немало тех, кто начал требовать вообще снести статую, установленную в честь экс-футболиста. Логика, которой руководствуются активисты, весьма проста и понятна: жители города не должны быть публично связаны с человеком, совершившим гнусное преступление, которое никогда не будет соответствовать принципам и ценностям муниципалитета.

В ответ на это руководство города сообщило, что будет принимать окончательное решение после того, как закончатся все судебные разбирательства, ведь как сам Дани Алвес, так и сторона обвинения оказались недовольны "половинчатым" решением Фемиды, и подали на него апелляцию.

А вот руководство футбольного клуба Баия отреагировало на признание вины Дани Алвеса куда быстрее. Из клубного музея без объяснения причин и каких-либо официальных комментариев пропала фотография этого экс-футболиста. Ее просто грубо содрали с того места, где она красовалась ранее, наряду с другими известными и легендарными для "трехцветных" игроками…

goias24horas.com.br. ФК Баия решила в своем музее обойтись без фотографий Дани Алвеса



Что ж, каждый человек должен отвечать за свои поступки и, в особенности, проступки. И каждому, кто нарушил закон, нужно быть готовым не только к наказанию по уголовному кодексу, но и к общественному порицанию, результатом которого де-факто становится тотальное уничтожение прежнего имиджа, на создание которого до этого ушли годы и десятилетия.

P.S. Уже после написания текста, буквально сегодня, стало известно, что Барселона вернула имя Дани Алвеса в перечень клубных легенд на официальном сайте. Теперь бразилец находится там, где и был ранее – между Жераром Пике и Лионелем Месси… Впрочем, после подобных "метаний" осадочек у фанатов каталонцев все равно, что называется, остался. Не говоря уже о том, что столь резкая смена официальной позиции, пусть и без отдельного комментирования со стороны клуба, выглядит несолидно, как для 27-кратного чемпиона Испании и 5-кратного победителя Лиги чемпионов. Как говорится, определяться в подобных вопросах нужно только один раз, чтобы потом не было терзаний совести…

Текст: meta.ua/sport