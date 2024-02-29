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Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 12:43 | Обновлено 29 февраля 2024, 12:54
399
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Черноморец

Поединок пройдет 2 марта в 15:30 в Киеве

29 февраля 2024, 12:43 | Обновлено 29 февраля 2024, 12:54
399
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Черноморец
ФК Динамо Киев

В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и «Черноморец».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 31 очко после 15 игр. У «Черноморца» 23 пункта после 17 встреч и 9-я позиция.

В поединке первого круга сезона-2023/2024 со счетом 3:2 в Одессе победил «Черноморец».

Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Черноморец» проводит телеканал 2+2 и клубный YouTube-канал киевского клуба.

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Источник Sport.ua
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