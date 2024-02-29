Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Черноморец
Поединок пройдет 2 марта в 15:30 в Киеве
В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» и «Черноморец».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
«Динамо» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 31 очко после 15 игр. У «Черноморца» 23 пункта после 17 встреч и 9-я позиция.
В поединке первого круга сезона-2023/2024 со счетом 3:2 в Одессе победил «Черноморец».
Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Черноморец» проводит телеканал 2+2 и клубный YouTube-канал киевского клуба.
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