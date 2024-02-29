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  4. Легенда сборной Египта сообщил, что Салах покинет Ливерпуль. Куда перейдет?
Англия
29 февраля 2024, 12:40 |
750
0

Легенда сборной Египта сообщил, что Салах покинет Ливерпуль. Куда перейдет?

Мохамед может перебраться в клуб из Саудовской Аравии

29 февраля 2024, 12:40 |
750
0
Легенда сборной Египта сообщил, что Салах покинет Ливерпуль. Куда перейдет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Легенда сборной Египта Мидо в своих социальных сетях сообщил, что звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах покинет команду следующим летом.

«Мохамед Салах будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне. Контракт уже подписан», – написал Мидо в своем твиттере.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к звездному вингеру со стороны саудовских «Аль-Иттихада» и «Аль-Хиляля».

В этом сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 29 матчей, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

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Мохамед Салах Мидо Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
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