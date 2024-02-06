Стало известно, сколько Аль-Иттихад готов заплатить за переход Салаха

Саудовский «Аль-Иттихад» не оставляет надежды подписать контракт с форвардом «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.

По информации The Athletic, клуб из Джидды готов предложить «мерсисайдцам» за бомбардира 200 миллионов фунтов стерлингов, и, конечно, при этом не обидеть по зарплате самого игрока.

Отметим, что в январе Салах готовился в составе сборной Египта к выступлению на Кубке Африканских наций, но получил травму в матче 2-го тура против Ганы. Без своего лидера «фараоны» с горем пополам вышли в плей-офф, но там проиграли ДР Конго в серии пенальти.

Что касается Салаха, то в нынешнем сезоне форвард провел за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.