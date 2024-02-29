Известны сроки, место проведения и новый формат клубного ЧМ. Все по-новому
В ФИФА определились со слетом лучших клубных команд планеты
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала информацию о клубном чемпионате мира 2025 года.
Турнир состоится в США. Он начнется 15 июня и продлится практически месяц – до 13 июля 2025 года.
В клубном ЧМ 2025 года примут участие не семь команд, как было до этого, а 32. Они будут поделены на восемь групп по четыре клуба в каждой. На групповом этапе состоятся игры каждый с каждым.
Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в 1/8 финала. С данной стадии и вплоть до финала соревнования этапы будут состоять из одного матча, по аналогии с чемпионатами мира и Европы. Игра за третье место среди команд, проигравших в полуфинале, проводится не будет.
Напомним, в 2023 году победителем клубного чемпионата мира стал английский «Манчестер Сити», разгромивший в финале бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.
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