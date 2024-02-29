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Полесье
01.03.2024 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 11:58 | Обновлено 29 февраля 2024, 12:19
167
0

Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта в 18:00 матч 19-го тура УПЛ

29 февраля 2024, 11:58 | Обновлено 29 февраля 2024, 12:19
167
0
Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 1 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Полесье» и ЛНЗ.

Игра пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе. Матч начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Полесье» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 33 очка после 18 игр. У ЛНЗ 20 пунктов после 17 встреч и 10-я позиция.

В поединке первого круга сезона-2023/2024 со счетом 2:1 в Черкассах победило «Полесье».

Видеотрансляцию матча «Полесье» – ЛНЗ проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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