Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта в 18:00 матч 19-го тура УПЛ
В пятницу, 1 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Полесье» и ЛНЗ.
Игра пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе. Матч начнется в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Полесье» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 33 очка после 18 игр. У ЛНЗ 20 пунктов после 17 встреч и 10-я позиция.
В поединке первого круга сезона-2023/2024 со счетом 2:1 в Черкассах победило «Полесье».
Видеотрансляцию матча «Полесье» – ЛНЗ проводит УПЛ ТВ.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).
Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер забил первый гол в 2024 году
Украинский вингер «Челси» посмотрел и указал на вымышленные часы