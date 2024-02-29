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  4. ВИДЕО. Карпаты на Закарпатье разгромили местную команду Ольховцы
Украина. Первая лига
29 февраля 2024, 11:29 | Обновлено 29 февраля 2024, 11:38
72
0

ВИДЕО. Карпаты на Закарпатье разгромили местную команду Ольховцы

Подопечные Мирона Маркевича провели товарищеский поединок

29 февраля 2024, 11:29 | Обновлено 29 февраля 2024, 11:38
72
0
ВИДЕО. Карпаты на Закарпатье разгромили местную команду Ольховцы
ФК Карпаты Львов

«Карпаты» в рамках подготовительного сбора ко второй части сезона, который проходит у них на Закарпатье, провели товарищеский поединок с командой «Ольховцы».

Голы Невеса, Костенко и Тлумака, а также дубль Чачуа, принесли львовянам убедительную победу со счетом 5:0.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько болельщиков можно будет пускать на матчи «Карпат».

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Карпаты Львов видео голов и обзор товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Карпаты Львов
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