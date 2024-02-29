Украина. Первая лига29 февраля 2024, 11:29 | Обновлено 29 февраля 2024, 11:38
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ВИДЕО. Карпаты на Закарпатье разгромили местную команду Ольховцы
Подопечные Мирона Маркевича провели товарищеский поединок
29 февраля 2024, 11:29 | Обновлено 29 февраля 2024, 11:38
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«Карпаты» в рамках подготовительного сбора ко второй части сезона, который проходит у них на Закарпатье, провели товарищеский поединок с командой «Ольховцы».
Голы Невеса, Костенко и Тлумака, а также дубль Чачуа, принесли львовянам убедительную победу со счетом 5:0.
Ранее сообщалось, что стало известно, сколько болельщиков можно будет пускать на матчи «Карпат».
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