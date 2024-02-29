ВИДЕО. Карпаты на Закарпатье разгромили местную команду Ольховцы

«Карпаты» в рамках подготовительного сбора ко второй части сезона, который проходит у них на Закарпатье, провели товарищеский поединок с командой «Ольховцы».

Голы Невеса, Костенко и Тлумака, а также дубль Чачуа, принесли львовянам убедительную победу со счетом 5:0.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько болельщиков можно будет пускать на матчи «Карпат».