ФОТО. По заслугам. Статую Дани Алвеса в родном городе облили краской
Это уже не первый случай надругательства со стороны вандалов
Громкое дело с изнасилованием, по итогам расследования которого бразильца Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам тюремного заключения, негативно повлиял на репутацию самого титулованного футболиста мира.
По информации издания Esporte, в родном городе футболиста Жуазейру вандалы облили краской статую Алвеса в полный рост, расположенную рядом с местным стадионом.
Также сообщается, что многие жители Жуазейру требуют от местных властей вовсе демонтировать статую легендарного футболиста, чтобы не портить репутацию городка.
Отметим, что статуя уже не первый раз становится объектом надругательства – пару дней назад неизвестные уже одевали на нее полиэтиленовые пакеты, но затем их сняли.
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