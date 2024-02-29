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  4. Хаби Алонсо интересен 3 грандам. На какую компенсацию рассчитывает Байер?
Германия
29 февраля 2024, 10:27 |
664
0

Хаби Алонсо интересен 3 грандам. На какую компенсацию рассчитывает Байер?

Именитый наставник может перебраться в топ-клуб

29 февраля 2024, 10:27 |
664
0
Хаби Алонсо интересен 3 грандам. На какую компенсацию рассчитывает Байер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо продолжает демонстрировать выдающиеся результаты в Бундеслиге.

Испанский тренер заинтересовал своей работой ряд европейских грандов. Чаще всего упоминается о «Баварии», «Ливерпуле» и мадридском «Реале».

По информации Флориана Плеттенберга, «Байер» потребует за досрочное расторжение контракта с Алонсо сумму в размере 15-25 миллионов евро. В контракте коуча прописана сумма отступных в размере 15 миллионов, но она будет актуальна только летом 2025 года.

Контракт Алонсо с Байером рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что представители «Ливерпуля» уже контактировали с Алонсо.

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Хаби Алонсо назначение тренера Байер Бавария Реал Мадрид Ливерпуль компенсация
Источник Twitter
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