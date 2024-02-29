Хаби Алонсо интересен 3 грандам. На какую компенсацию рассчитывает Байер?
Именитый наставник может перебраться в топ-клуб
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо продолжает демонстрировать выдающиеся результаты в Бундеслиге.
Испанский тренер заинтересовал своей работой ряд европейских грандов. Чаще всего упоминается о «Баварии», «Ливерпуле» и мадридском «Реале».
По информации Флориана Плеттенберга, «Байер» потребует за досрочное расторжение контракта с Алонсо сумму в размере 15-25 миллионов евро. В контракте коуча прописана сумма отступных в размере 15 миллионов, но она будет актуальна только летом 2025 года.
Контракт Алонсо с Байером рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что представители «Ливерпуля» уже контактировали с Алонсо.
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