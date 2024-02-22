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  4. Журналист: Ливерпуль контактировал с Хаби Алонсо
Англия
22 февраля 2024, 16:28 |
262
0

Журналист: Ливерпуль контактировал с Хаби Алонсо

Также на тренера претендует «Бавария»

22 февраля 2024, 16:28 |
262
0
Журналист: Ливерпуль контактировал с Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Руководство «Ливерпуля» связывалось с наставником «Байера» Хаби Алонсо по поводу возможного переезда специалиста на «Энфилд» по окончании нынешнего сезона.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, также с Хаби Алонсо выходили на связь и представители «Баварии». Именно эти два клуба являются главными претендентами на дальнейшее сотрудничество с 42-летним тренером-сенсацией нынешнего сезона Бундеслиги.

При этом в «Баварии» понимают, что заполучить Алонсо будет сложно, тем не менее кандидатуру Хаби рассматривают как приоритетную на замену Томасу Тухелю, который покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.

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Ливерпуль Хаби Алонсо назначение тренера Бавария Флориан Плеттенберг
Источник Twitter
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