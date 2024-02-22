Журналист: Ливерпуль контактировал с Хаби Алонсо

Руководство «Ливерпуля» связывалось с наставником «Байера» Хаби Алонсо по поводу возможного переезда специалиста на «Энфилд» по окончании нынешнего сезона.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, также с Хаби Алонсо выходили на связь и представители «Баварии». Именно эти два клуба являются главными претендентами на дальнейшее сотрудничество с 42-летним тренером-сенсацией нынешнего сезона Бундеслиги.

При этом в «Баварии» понимают, что заполучить Алонсо будет сложно, тем не менее кандидатуру Хаби рассматривают как приоритетную на замену Томасу Тухелю, который покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.