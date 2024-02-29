КЛОПП – о разгроме Саутгемптона: «Тяжелая игра в ужасно сложной ситуации»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Саутемптоном» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Из-за большого количества травм Клоппу пришлось во второй игре подряд выпускать третий состав, состоящий из 18-19-летних футболистов или резервистов. Исключением стали Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.

«Это была особенная неделя для всех нас. Я уже долго тренирую, но такие недели бывают нечасто. Это была тяжелая игра в ужасно сложной ситуации. Для нас. Мы должны принять это и посмотреть, кого мы можем составить. Сегодня решение заключалось в том, что Джо Гомес впервые в жизни сыграл шесть человек. Мы были повсюду в первые 15 минут, прессинг был ужасным. У нас были проблемы, и «Саутгемптон» этим воспользовался.

После 15 минут высокий прессинг стал намного лучше, прессинг в центре поля мы попытались наладить в перерыве. Футбол — это непросто, и, если у тебя есть импульс, ты должен его сохранить. Мы вернули его и забили два замечательных гола во втором тайме», — цитирует Клоппа BBC.