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  4. КЛОПП – о разгроме Саутгемптона: «Тяжелая игра в ужасно сложной ситуации»
Англия
29 февраля 2024, 09:09 | Обновлено 29 февраля 2024, 09:10
489
2

КЛОПП – о разгроме Саутгемптона: «Тяжелая игра в ужасно сложной ситуации»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу в 1/8 финала Кубка Англии

29 февраля 2024, 09:09 | Обновлено 29 февраля 2024, 09:10
489
2
КЛОПП – о разгроме Саутгемптона: «Тяжелая игра в ужасно сложной ситуации»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Саутемптоном» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Из-за большого количества травм Клоппу пришлось во второй игре подряд выпускать третий состав, состоящий из 18-19-летних футболистов или резервистов. Исключением стали Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.

«Это была особенная неделя для всех нас. Я уже долго тренирую, но такие недели бывают нечасто. Это была тяжелая игра в ужасно сложной ситуации. Для нас. Мы должны принять это и посмотреть, кого мы можем составить. Сегодня решение заключалось в том, что Джо Гомес впервые в жизни сыграл шесть человек. Мы были повсюду в первые 15 минут, прессинг был ужасным. У нас были проблемы, и «Саутгемптон» этим воспользовался.

После 15 минут высокий прессинг стал намного лучше, прессинг в центре поля мы попытались наладить в перерыве. Футбол — это непросто, и, если у тебя есть импульс, ты должен его сохранить. Мы вернули его и забили два замечательных гола во втором тайме», — цитирует Клоппа BBC.

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Юрген Клопп Ливерпуль Кубок Англии по футболу Саутгемптон Ливерпуль - Саутгемптон пресс-конференция
Источник BBC
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Комментарии 2
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Gudok
КЛОПП – про розгром Саутгемптона:
Мы выиграли у них, потому что там нету Мудрыка
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+1
Falko
Хтось щось зрозумів із цього перекладу? Яких шістьох людей зіграв Джо Гомес? Уперше в житті. Раніше він більше чотирьох людей не грав? Якщо "ми були всюди", то чому "пресинг був жахливий" тощо?
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0
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