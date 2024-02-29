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  4. ВИДЕО. Обзор действий Мудрика в матче против Лидса, в котором он забил гол
Англия
29 февраля 2024, 09:12 |
1251
6

ВИДЕО. Обзор действий Мудрика в матче против Лидса, в котором он забил гол

Украинский вингер помог «пенсионерам» выйти в четвертьфинал

29 февраля 2024, 09:12 |
1251
6
ВИДЕО. Обзор действий Мудрика в матче против Лидса, в котором он забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Лидс».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». Хозяева победили со счётом 3:2.

В стартовом составе «пенсионеров» сегодня вышел украинский вингер Михаил Мудрик, сумевший забить на 37-й минуте. На 90+4 минуте Мудрик был заменен.

Для украинского футболиста этот гол стал первым в 2024 году. Мудрик также забил свой первый гол в Кубке Англии, ранее Михаилу удавалось забивать в АПЛ и Кубке английской лиги.

Матч против «Лидса» стал для Михаила 27 в сезоне, на его счету пять голов и три результативных передачи.

ВИДЕО. Обзор действий Мудрика в матче против Лидса, в котором он забил гол

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Источник Sport.ua
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Burevestnik
за сьогоднішню добу лише 7 (сім) заміток де в заголовках прізвище Мудрика. 
і це лише на 9:12,  до кінця доби ще з десяток буде.                              
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+8
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Gudok
как-то мало Мудрика пока-что!!! давай в каждый заголовк мудрыка)
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+6
Выталкиватель парашутистов
Я как-то спросил одного журналиста с сайта спорт. уа о том, платят-ли деньги спортсмены за информацию о них на сайте. Он утвердительно кивнул, но количество денежных знаков отказался озвучивать...
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0
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Вова Бок
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-6
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