Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Какие шансы у Мудрика? Букмекеры назвали фаворита на победу в Кубке Англии
Англия
29 февраля 2024, 04:22 |
358
0

Какие шансы у Мудрика? Букмекеры назвали фаворита на победу в Кубке Англии

28 февраля определились все четвертьфиналисты турнира

29 февраля 2024, 04:22 |
358
0
Какие шансы у Мудрика? Букмекеры назвали фаворита на победу в Кубке Англии
Twitter

28 февраля стали известны все четвертьфиналистки Кубка Англии 2023/24:

  • Вулверхэмптон – Ковентри [D2]
  • Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
  • Челси – Лестер [D2]
  • Манчестер Сити – Ньюкасл

Из украинцев за титул турнира продолжает борьбу Михаил Мудрик, который защищает цвета «Челси».

Букмекеры назвали главного фаворита на победу в Кубке Англии. Им является действующий обладатель трофея «Манчестер Сити». На триумф подопечных Жузепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.40.

Вторым претендентом на успех является «Ливерпуль» – 4.50. Топ-3 замыкает «Челси» с Мудриком – 7.00.

Кто выиграет Кубок Англии 2023/24? Мнение букмекеров:

  1. Манчестер Сити – 2.40
  2. Ливерпуль – 4.50
  3. Челси – 7.00
  4. Манчестер Юнайтед – 9.00
  5. Вулверхэмптон – 12.00
  6. Ньюкасл – 13.00
  7. Лестер – 21.00
  8. Ковентри Сити – 55.00

По теме:
Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0. Как Клопп и дети покуражились. Видео голов
Вулвз – Брайтон – 1:0. Топ-игра защитника украинского происхождения. Видео
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед – 0:1. Лесники vs Дьяволы. Видео гола, обзор
азарт котировки букмекеров Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Вулверхэмптон Ковентри Манчестер Юнайтед Ливерпуль Челси Лестер Манчестер Сити Ньюкасл
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Болгария – 3:0. Успех в женской Лиге наций. Видео голов и обзор
Футбол | 29 февраля 2024, 02:59 0
Украина – Болгария – 3:0. Успех в женской Лиге наций. Видео голов и обзор
Украина – Болгария – 3:0. Успех в женской Лиге наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стыкового матча за право играть в дивизионе B

Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Футбол | 28 февраля 2024, 07:03 17
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов

Александр Драмбаев опубликовал послание для Анатолия Куртева

ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
Футбол | 28.02.2024, 12:07
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Футбол | 28.02.2024, 18:15
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 28.02.2024, 23:31
Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
27.02.2024, 13:17 21
Футбол
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
Жирона – Райо Вальекано – 3:0. Цыганков снова забил. Видео голов и обзор
Жирона – Райо Вальекано – 3:0. Цыганков снова забил. Видео голов и обзор
27.02.2024, 00:26 1
Футбол
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
27.02.2024, 00:33 5
Футбол
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
27.02.2024, 18:35 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем