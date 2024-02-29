Какие шансы у Мудрика? Букмекеры назвали фаворита на победу в Кубке Англии

28 февраля стали известны все четвертьфиналистки Кубка Англии 2023/24:

Вулверхэмптон – Ковентри [D2]

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Челси – Лестер [D2]

Манчестер Сити – Ньюкасл

Из украинцев за титул турнира продолжает борьбу Михаил Мудрик, который защищает цвета «Челси».

Букмекеры назвали главного фаворита на победу в Кубке Англии. Им является действующий обладатель трофея «Манчестер Сити». На триумф подопечных Жузепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.40.

Вторым претендентом на успех является «Ливерпуль» – 4.50. Топ-3 замыкает «Челси» с Мудриком – 7.00.

Кто выиграет Кубок Англии 2023/24? Мнение букмекеров: