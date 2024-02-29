Какие шансы у Мудрика? Букмекеры назвали фаворита на победу в Кубке Англии
28 февраля определились все четвертьфиналисты турнира
28 февраля стали известны все четвертьфиналистки Кубка Англии 2023/24:
- Вулверхэмптон – Ковентри [D2]
- Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
- Челси – Лестер [D2]
- Манчестер Сити – Ньюкасл
Из украинцев за титул турнира продолжает борьбу Михаил Мудрик, который защищает цвета «Челси».
Букмекеры назвали главного фаворита на победу в Кубке Англии. Им является действующий обладатель трофея «Манчестер Сити». На триумф подопечных Жузепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.40.
Вторым претендентом на успех является «Ливерпуль» – 4.50. Топ-3 замыкает «Челси» с Мудриком – 7.00.
Кто выиграет Кубок Англии 2023/24? Мнение букмекеров:
- Манчестер Сити – 2.40
- Ливерпуль – 4.50
- Челси – 7.00
- Манчестер Юнайтед – 9.00
- Вулверхэмптон – 12.00
- Ньюкасл – 13.00
- Лестер – 21.00
- Ковентри Сити – 55.00
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