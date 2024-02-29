Вулвз – Брайтон – 1:0. Топ-игра защитника украинского происхождения. Видео
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28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «волков».
Единственный гол на 2-й минуте забил Марио Лемина.
С первых минут на поле в составе хозяев вышел 26-летний английский защитник Макс Килман, который имеет украинские корни и даже мог быть вызван в сборную Украины. Он отыграл весь поединок и стал лучшим игроком встречи по оценкам от статистического портала WhoScored – 7.5.
Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля
Вулверхэмптон – Брайтон – 1:0
Гол: Лемина, 2
Видео гола и обзор матча:
События матча
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