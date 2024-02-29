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Кубок Англии
Вулверхэмптон
28.02.2024 21:45 – FT 1 : 0
Брайтон
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Англия
29 февраля 2024, 03:31 |
51
0

Вулвз – Брайтон – 1:0. Топ-игра защитника украинского происхождения. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии

29 февраля 2024, 03:31 |
51
0
Вулвз – Брайтон – 1:0. Топ-игра защитника украинского происхождения. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Килман

28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «волков».

Единственный гол на 2-й минуте забил Марио Лемина.

С первых минут на поле в составе хозяев вышел 26-летний английский защитник Макс Килман, который имеет украинские корни и даже мог быть вызван в сборную Украины. Он отыграл весь поединок и стал лучшим игроком встречи по оценкам от статистического портала WhoScored – 7.5.

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Вулверхэмптон – Брайтон – 1:0

Гол: Лемина, 2

Видео гола и обзор матча:

События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Лемина (Вулверхэмптон).
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Макс Килман Марио Лемина Вулверхэмптон Брайтон Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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