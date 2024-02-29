ФОТО. Ман Юнайтед довел фаната. Болельщик разбил телевизор и повредил руку
«Красные-дьяволы» кое-как обыграли «Ноттингем Форест» в 1/8 финала Кубка Англии (1:0)
28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».
Во время поединка один из болельщиков довел себя до нервного срыва, о чем поделился в Twitter:
Я только что в гневе разбил телевизор ☠️. «Манчестер Юнайтед» — худший позор, который я когда-либо видел в своей жизни.
Мои дети плачут, напуганные моим гневом, а я хожу по комнате, дрожа. Я больше не могу, позвоните в полицию, потому что собираюсь сделать что-то безумное... ☠️», – написал анонимный болельщик с ником CheTottenham.
В четвертьфинале турнира «Ман Юнайтед» сыграет против «Ливерпуля».
ФОТО. Ман Юнайтед довел фаната. Болельщик разбил телевизор и повредил руку
Acabo de romper mi televisor con rabia☠️. El Manchester United es la peor desgracia que ví en mi vida.— CheTottenham | |🇸🇪🚬 (@CheTottenham) February 28, 2024
Mis hijos están llorando, asustados por mi ira mientras camino temblando por la habitación.
No aguanto más, llamen a la policía porque estoy a punto de cometer una locura...☠️ pic.twitter.com/rfgQWW9fDt
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