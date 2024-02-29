28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».

Во время поединка один из болельщиков довел себя до нервного срыва, о чем поделился в Twitter:

Я только что в гневе разбил телевизор ☠️. «Манчестер Юнайтед» — худший позор, который я когда-либо видел в своей жизни.



Мои дети плачут, напуганные моим гневом, а я хожу по комнате, дрожа. Я больше не могу, позвоните в полицию, потому что собираюсь сделать что-то безумное... ☠️», – написал анонимный болельщик с ником CheTottenham.

В четвертьфинале турнира «Ман Юнайтед» сыграет против «Ливерпуля».

ФОТО. Ман Юнайтед довел фаната. Болельщик разбил телевизор и повредил руку