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  4. ФОТО. Ман Юнайтед довел фаната. Болельщик разбил телевизор и повредил руку
Англия
29 февраля 2024, 01:55 |
140
0

ФОТО. Ман Юнайтед довел фаната. Болельщик разбил телевизор и повредил руку

«Красные-дьяволы» кое-как обыграли «Ноттингем Форест» в 1/8 финала Кубка Англии (1:0)

29 февраля 2024, 01:55 |
140
0
ФОТО. Ман Юнайтед довел фаната. Болельщик разбил телевизор и повредил руку
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».

Во время поединка один из болельщиков довел себя до нервного срыва, о чем поделился в Twitter:

Я только что в гневе разбил телевизор ☠️. «Манчестер Юнайтед» — худший позор, который я когда-либо видел в своей жизни.

Мои дети плачут, напуганные моим гневом, а я хожу по комнате, дрожа. Я больше не могу, позвоните в полицию, потому что собираюсь сделать что-то безумное... ☠️», – написал анонимный болельщик с ником CheTottenham.

В четвертьфинале турнира «Ман Юнайтед» сыграет против «Ливерпуля».

ФОТО. Ман Юнайтед довел фаната. Болельщик разбил телевизор и повредил руку

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Источник Sport.ua
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