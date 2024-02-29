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Англия
29 февраля 2024, 00:07 |
851
0

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после первого гола в 2024 году

Украинец помог «Челси» победить «Лидс»

29 февраля 2024, 00:07 |
851
0
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после первого гола в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Лидс».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». Хозяева победили со счётом 3:2.

В стартовом составе «пенсионеров» сегодня вышел украинский вингер Михаил Мудрик, сумевший забить на 37-й минуте.

Для украинского футболиста этот гол стал первым в 2024 году. Мудрик также забил свой первый гол в Кубке Англии.

Матч против «Лидса» стал для Михаила 27 в сезоне, на его счету пять голов и три результативных передачи.

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после первого гола в 2024 году

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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