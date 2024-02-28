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28 февраля 2024, 21:51 |
402
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Манчестер Юнайтед возглавил сборную Ирландии

Джон О’Ши будет исполняющим обязанности главного тренера

28 февраля 2024, 21:51 |
402
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Манчестер Юнайтед возглавил сборную Ирландии
fai.ie. Джон О'Ши

Ирландская футбольная ассоциация официально сообщила о назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной 42-летнего Джона О’Ши, которые ранее возглавлял «Бирмингем».

Он будет руководить командой в товарищеских матчах против Бельгии и Швейцарии (23 и 26 марта соответственно). Должность главного тренера сборной Ирландии стала вакантной после отставки Стивена Кенни, который не вывел команду на Евро-2024.

Ранее сообщалось о том, что сборную Ирландии может возглавить Пол Клемент.

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Джон О'Ши сборная Ирландии по футболу
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