Другие новости28 февраля 2024, 21:51 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Манчестер Юнайтед возглавил сборную Ирландии
Джон О’Ши будет исполняющим обязанности главного тренера
28 февраля 2024, 21:51 |
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Ирландская футбольная ассоциация официально сообщила о назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной 42-летнего Джона О’Ши, которые ранее возглавлял «Бирмингем».
Он будет руководить командой в товарищеских матчах против Бельгии и Швейцарии (23 и 26 марта соответственно). Должность главного тренера сборной Ирландии стала вакантной после отставки Стивена Кенни, который не вывел команду на Евро-2024.
Ранее сообщалось о том, что сборную Ирландии может возглавить Пол Клемент.
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