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28 февраля 2024, 15:26 |
279
0

Бывший тренер Миколенко может возглавить европейскую сборную

Пол Клемент был ассистентом Карло Анчелотти в ряде топ-клубов

28 февраля 2024, 15:26 |
279
0
Бывший тренер Миколенко может возглавить европейскую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Клемент

Бывший ассистент Карло Анчелотти в ряде топ-клубов («Реале», «Баварии», ПСЖ и «Челси») 52-летний Пол Клемент вошел в шорт-лист претендентов на должность главного тренера сборной Ирландии.

Как сообщает Sky Sports, Клемент может занять вакантную должность, освободившуюся после того, как Стивен Кенни покинул ее в ноябре прошлого года по истечении контракта. Отметим, что Ирландия не вышла на Евро-2024, заняв четвертое место в отборочной группе (6 очков в 8 матчах).

Последним местом работы Клемента был «Эвертон», где специалист входил в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда.

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сборная Ирландии по футболу Стивен Кенни
Источник Sky Sports
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