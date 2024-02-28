Бывший тренер Миколенко может возглавить европейскую сборную

Бывший ассистент Карло Анчелотти в ряде топ-клубов («Реале», «Баварии», ПСЖ и «Челси») 52-летний Пол Клемент вошел в шорт-лист претендентов на должность главного тренера сборной Ирландии.

Как сообщает Sky Sports, Клемент может занять вакантную должность, освободившуюся после того, как Стивен Кенни покинул ее в ноябре прошлого года по истечении контракта. Отметим, что Ирландия не вышла на Евро-2024, заняв четвертое место в отборочной группе (6 очков в 8 матчах).

Последним местом работы Клемента был «Эвертон», где специалист входил в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда.